Sofía Vergara, nominada a los Globo de Oro en una edición liderada por la película Emilia Pérez

Sofía Vergara lo hizo de nuevo. La actriz barranquillera consiguió su quinta nominación a los Globos de Oro por su papel de Griselda Blanco en la serie que ella misma produjo.

Vergara compite como Mejor actriz de miniserie contra Cate Blanchett por Disclaimer (Desprecio), que se puede ver en Colombia por Apple TV+ y es dirigida por Alfonso Cuarón. También están nominadas Cristin Milioti por El pingüino (MAX), Jodie Foster por True Detective: Night Country (MAX), Kate Winslet por The Regime (MAX) y Naomi Watts quien protagonizó Feud: Capote vs. The Swans (Disney+).

Sofía había estado nominada en años anteriores como Mejor actriz de reparto, en cuatro ocasiones, por su papel de Gloria en Modern Family.

Las más nominadas

Emilia Pérez, el narco-thriller musical del francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante mexicano que se transforma en mujer, arrasó este lunes en las nominaciones a los Globos de Oro con 10 candidaturas, en la apertura de la temporada de premios de Hollywood.

La película, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, está protagonizada por la actriz trans Karla Sofía Gascón en el papel principal, junto con Zoe Saldaña y Selena Gómez en papeles secundarios.

Las tres han sido nominadas a los Globos de Oro, que se entregarán el 5 de enero y que se consideran el preludio de los Óscar.The Brutalist, protagonizada por el oscarizado Adrien Brody en el papel de un arquitecto judío húngaro que sobrevive al Holocausto, quedó en segundo lugar con siete nominaciones, seguida de Cónclave, un drama sobre las intrigas del Vaticano, que obtuvo seis.

