Conozca los seis errores financieros que debería evitar si está próximo a pensionarse

Últimamente, el tema pensional está sobre la mesa por distintas discusiones; sin embargo, independiente de la edad o de las condiciones de la pensión, hay ciertos errores que las personas suelen cometer cuando están cerca de recibir este ingreso.

The Wall Street Journey, WSJ, destacó cuáles son los seis errores que debería evitar si está próximo a pensionarse.

Lea: El sector de los hidrocarburos debe apalancar la transición energética

1. No maximizar las contribuciones para la jubilación

Durante sus años de mayor ingreso, las personas deberían tratar de maximizar la contribución de los empleados, incluida la contribución de recuperación, disponible para personas de 50 años o más, dijo Julie Back a The Wall Street Journey, vicepresidenta senior y asesora financiera en la oficina de Seattle de Wealthspire Advisors, con sede en Nueva York.

Para 2024, esto les permitirá aportar un total de US$30.500. Si ha estado haciendo contribuciones automáticas de su cheque de pago, asegúrese de no estar por debajo del límite, si puede permitirse el lujo de contribuir con el monto total, agregó Back.

2. No analizar las opciones de Seguridad Social

La edad más temprana que cualquiera puede recibir el Seguro Social es a los 62 años, pero la edad plena de jubilación podría ser entre 65 y 67 años en EE.UU., dependiendo de su fecha de nacimiento. Sin embargo, esperar unos años para recibir beneficios (hasta los 70 años) a menudo puede ser financieramente prudente, dice Back.

La madre de Back comenzó a recibir beneficios del Seguro Social a los 62 años, sin consultarlos primero con su hija, y redujo permanentemente sus beneficios. “Ella era una de esas personas que tenía en mente que había estado pagando durante toda su vida y que iba a empezar a aceptarlo. Fue un puñetazo en el estómago cuando me lo dijo”, dijo Back a WSJ.

3. Asumir deudas innecesarias

Los asesores financieros advierten a los clientes que no contraigan deudas innecesarias ni realicen compras excesivas en efectivo a medida que se acercan a la jubilación. Comprar una casa después de la jubilación puede no ser una mala idea, según las circunstancias. Pero acumular grandes deudas de tarjetas de crédito o comprar artículos caros que se deprecian rápidamente puede afectar sus finanzas.

Conozca: Ideam advierte que vienen ciclones y huracanes sin precedentes en Colombia

4. Invertir como si todavía tuvieras 25 años

Las personas que se acercan a la jubilación a veces olvidan que no tienen tanto tiempo para recuperar las apuestas de inversión perdidas. Cox recuerda a un inversionista a punto de jubilarse que compró varias propiedades de alquiler poco antes de la crisis inmobiliaria de 2008. Después de que el mercado colapsó, no pudo alquilar las propiedades ni venderlas sin sufrir pérdidas y no tenía el efectivo para pagar las hipotecas. Tuvo que venderlos poco a poco con el tiempo y él y su esposa tuvieron que seguir trabajando varios años más de lo que habían planeado.

5. Gastar demasiado en los niños

No mimar demasiado a sus hijos se vuelve más importante cuanto más se acerca la jubilación, dijo Robert Strauss, abogado de planificación patrimonial de Weinstock Manion en Los Ángeles a WSJ. Si bien el deseo de ser generoso con los hijos es “obvio y claro”, el impacto en las finanzas de un jubilado puede ser perjudicial, afirmó.

6. No planificar el estilo de vida que desea para su jubilación

Muchas personas dicen que quieren viajar, trabajar en el jardín o pasar tiempo con sus hijos y nietos durante la jubilación, pero no trazan un plan sólido sobre cuánto costarán estas actividades.

Esto podría significar que una vez que se jubilen, no habrán ahorrado lo suficiente para hacer lo que quieren, o podrían ser innecesariamente cautelosos a la hora de gastar dinero, lo que les impediría disfrutar, dijo Marianne Caswell para WSJ, presidenta de Park Avenue Securities en Nueva York.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion