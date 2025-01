Diego Cadavid: entre el despecho, el rock y la actuación

A los 46 años, Diego Cadavid continúa demostrando que es uno de los actores más versátiles y talentosos de Colombia. Con una carrera que abarca más de dos décadas, no solo ha dejado huella en la televisión y el cine, sino también en la música y la fotografía.

Este año, su trayectoria alcanza un nuevo hito: interpretar al icónico Darío Gómez en la novela biográfica ‘Darío Gómez, el rey del despecho’, que se estrenará el próximo 27 de enero en el Canal RCN.

En entrevista con La Opinión, el paisa habló sobre los retos y emociones de asumir un papel tan significativo, sus proyectos musicales y lo que significa para él traer a la vida al hombre que marcó un género musical en Colombia.

“Sentí miedo al principio, pero me enamoré de Darío”

La historia de Darío Gómez, quien falleció en 2022, es un testimonio de superación, tragedias y un legado artístico que dio origen a la música popular en Colombia. Para Diego, aceptar este papel fue un desafío emocional y profesional que lo cautivó desde el primer momento.

“Cuando me lo ofrecieron, sentí miedo. Es un personaje que la gente quiere muchísimo, que la gente conoció mucho, pero empecé a investigarlo, a leer su historia, a ver una cantidad de entrevistas, cosas de su vida y empecé a conocer a un Darío que yo no sabía que existía. Era un tipo muy noble, bondadoso, un tipo campesino, de verdad de pueblo, y eso fue particularmente lo que me enamoró del personaje, confesó Diego.

Aunque nunca tuvo la oportunidad de conocer al ‘Rey del Despecho’ en vida, el actor se sumergió en su historia. Desde entrevistas y conciertos hasta observar sus expresiones, cada detalle ayudó a Diego a construir un personaje auténtico.

“Soy supremamente nerd para estas cosas. Tengo material en cantidades, busqué entrevistas, cosas que no había, miles de conciertos y a partir de ahí empecé a construir su caminado, su hablado, su forma de fumar, su forma de comportarse, la forma de cantar, por supuesto”, agregó.

La intensidad emocional de interpretar al Rey

Dar vida a un personaje como Darío Gómez no fue tarea fácil. La novela retrata momentos difíciles, como tragedias personales y desengaños que inspiraron muchas de sus canciones. Para Diego, esto significó jornadas intensas de rodaje cargadas de emociones.

“Había tanto drama y como él sufría tanto, mis días eran muy pesados energéticamente. Si tenía las dos primeras escenas del día llorando, yo decía ‘uy, voy a tratar de no llorar mucho para no cansarme tanto’, porque cuando lloras es como si hubieras hecho seis escenas, quedas muy agotado, pero era imposible. Fue un trabajo muy duro, pero tuvimos una conexión. Yo a él le rezaba, le hablaba, lo tenía en contacto todo el tiempo, le pedía energía cuando me sentía cansado, él me apoyó y creo que logramos un buen resultado”, confesó el actor.

La producción, dirigida por Juan Carlos Mazo y Lucho Sierra, se grabó en Bogotá, Medellín y Honda, recreando con precisión los ambientes de las décadas de 1970 y 1980.

De paisa dicharachero a campesino noble

Aunque el actor ha interpretado múltiples personajes paisas a lo largo de su carrera, este papel fue diferente.

“Yo estaba rechazando hacer otro paisa dicharachero, entrador, grosero y perro, pero al ver ese tipo tímido, noble y calladito, me cautivó, me metí y me permitió explorar una faceta distinta como actor”, comentó.

Entre el despecho y el rock

Aunque en pantalla será el ‘Rey del Despecho’, en la vida real Cadavid tiene un gusto musical completamente diferente. Como baterista de la banda de rock The Mills, el actor sabe equilibrar su pasión por la actuación con la música.

“Cuando estoy despechado, lo que escucho es rock. Bandas como Radiohead, Red Hot Chili Peppers y The 1975 son mis compañeras en esos momentos. Aunque, curiosamente, hay una canción de Darío que me encanta y siempre escucho: La Infame. Es poco conocida, pero me llega al alma”, reveló.

Este año, The Mills tiene grandes planes. “Estuvimos un poco alejados por las grabaciones de la novela, pero ya estamos de vuelta. Tenemos un concierto sinfónico el 22 de febrero en el Lourdes Music Hall en Bogotá. Será algo impresionante, con 27 músicos en escena”, adelantó el artista.

Una trayectoria llena de éxitos

La carrera de Diego Cadavid es un ejemplo de versatilidad. Desde su debut en ‘Yo amo a Paquita Gallego’ hasta su consagración en ‘La Saga, negocio de familia’, el actor demuestra su capacidad para adaptarse a distintos géneros y personajes.

En el cine, brilla en películas como ‘Te busco’, ‘El Carro’ y ‘El bolero de Rubén’. Y en la música, su trabajo como baterista de The Mills consolida su posición como un artista integral.

Para el paisa, cada proyecto es una oportunidad de reinventarse. “Siempre he buscado personajes que me reten y me permitan aprender algo nuevo. Con Darío Gómez, encontré una conexión emocional que no había experimentado antes. Fue un regalo poder interpretarlo”, afirmó.

Aunque este año promete estar lleno de compromisos, el músico también planea tomarse un tiempo para desconectarse y recargar energías.

“Después del concierto sinfónico, voy a viajar un rato. Necesito un respiro antes de regresar a la actuación en julio. Pero estoy emocionado por todo lo que viene”, compartió.

El legado en buenas manos

A medida que se acerca el estreno de Darío Gómez, el rey del despecho, la expectativa crece. Para Diego, este proyecto no solo es un homenaje a uno de los artistas más queridos de Colombia, sino también una forma de mostrar al mundo la riqueza cultural del país.

“Espero que la gente pueda ver más allá del cantante. Darío fue un ser humano extraordinario, con una vida llena de desafíos y lecciones. Ojalá esta serie les permita conectarse con él de una manera más profunda”, concluyó.

El público podrá disfrutar de esta emocionante historia a partir del 27 de enero. Mientras tanto, Diego Cadavid sigue demostrando que, como Darío Gómez, tiene todo para ser un rey: talento, pasión y un amor incondicional por lo que hace.

