La asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, pide libertad condicional tras tres décadas en prisión

Después de tres décadas de encarcelamiento, Yolanda Saldívar, responsable del asesinato el 31 de marzo de 1995 de la icónica cantante Selena Quintanilla, inició un proceso para solicitar su libertad condicional, lo cual reavivó el tema y desató un intenso debate en la comunidad

El proceso de libertad condicional

Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua en 1995 por el asesinato en primer grado de Selena Quintanilla.

Una sentencia que incluía la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir 30 años de prisión, un derecho que la mujer de 64 años está buscando ejercer en 2025.

De acuerdo con el Departamento de Justicia Penal de Texas, Saldívar debe presentar una serie de documentos, incluidas cartas de apoyo y oposición, para que un oficial especializado en casos de libertad condicional evalúe su solicitud.

Además, debe presentar una entrevista que determinará si es o no apta para vivir en libertad.

Se estima que su solicitud será revisada el 30 de marzo de 2025, fecha en la que se preparará un resumen del caso para que un panel de votación de la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas decida si es aceptada o rechazada.

Un legado de dolor y controversia

El asesinato de Selena Quintanilla, conocida como la “Reina de la música tejana”, conmocionó al mundo, pues con tan solo 23 años, fue asesinada a tiros por Saldívar, quien en ese momento era presidenta del club de fans de la cantante y gerente de sus boutiques.

La familia de Selena, particularmente su padre, Abraham Quintanilla, se manifestó al respecto, dejando claro que la decisión está fuera de sus manos, pese a que su familia fue consultada sobre la solicitud, y que es al sistema judicial al que le corresponde dar un dictamen.

El impacto en los fanáticos de Selena

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y los comentarios por parte de los fans en plataformas como Twitter y Facebook han sido contundentes: “No merece salir nunca”, “Su condena debe ser igual a su crimen”, y “Cómo es posible que una persona que le quitó la vida a una estrella tan querida sea liberada”.

Por otro lado, Saldívar anunció que planea relatar su versión de los hechos en un documental titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, donde, según ella, revelará detalles y secretos guardados durante los casi 30 años de su encarcelamiento.

Pero esto, lejos de jugarse a su favor, ha generado aún más controversia, ya que muchos lo ven como una estrategia para obtener atención mediática y posiblemente influir en la percepción pública sobre su solicitud de libertad.

Lo cierto es que la noticia de la solicitud de libertad condicional de Saldívar seguirá siendo uno de los temas más comentados, mientras todos esperan una resolución que podría cambiar el curso de esta historia.

