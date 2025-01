En Barranquilla se baila así: eslogan del Carnaval 2025

Barranquilla ha iniciado el conteo regresivo para la próxima edición de su famoso Carnaval, pero no será una edición más de esta fiesta, al contar con la presencia de Shakira, que incluyó a su ciudad natal en su gira mundial de conciertos.

Por esto, los organizadores del Carvanal y la Alcaldía de Barranquilla decidieron que la edición 2025 de esta fiesta será 'En Barranquilla se baila así', un homenaje a las expresiones dancísticas y musicales que han convertido al Carnaval de Barranquilla en un símbolo de identidad cultural y diversidad artística.

"Este homenaje toca mi corazón de barranquillera y me llena de orgullo. Es un honor y una alegría formar parte de esta manera. Desde que nací, siempre me he sentido muy orgullosa de ser barranquillera y siempre lo estaré. Porque eso es lo que hacemos aquí ¡Celebrar la vida! Y, sobre todo, celebramos que lo sabemos celebrar!", comentó Shakira.

Y agregó, "¡Vamos a contagiar al mundo entero con esta energía! Viva en Carnaval, viva Barranquilla, viva su cultura y que viva su gente. Vamos a demostrar una vez más que en Barranquilla se baila así! Los quiero".

Haciendo alusión a la icónica frase que la superestrella barranquillera Shakira inmortalizó en su éxito mundial 'Hips Don’t Lie' (o en español, 'Las caderas no mienten'), canción que en 2025 cumple 20 años de su lanzamiento, como parte del álbum 'Fijación Oral Vol. 2', Barranquilla rinde homenaje a esa esencia cultural.

En esta canción, Shakira no solo destacó el movimiento de sus caderas al son de la cumbia, reflejando parte de la esencia del Carnaval, sino que también visibilizó comparsas y disfraces identitarios de nuestra fiesta, dejando claro el inmenso amor y orgullo que siente por su tierra natal.

“En Barranquilla, el baile no es solo un acto rítmico, es nuestra forma de hablarle al mundo. Aquí, cada movimiento de caderas cuenta historias de tradición carnavalera que han viajado de generación en generación. Barranquilla es la ciudad donde la música se vive, el ritmo se respira y la alegría se siente en cada esquina, aquí nuestros niños y niñas, antes de caminar ya están bailando, y eso es parte de esa tradición que heredamos a todas las generaciones”, manifestó el alcalde, Alejandro Char.

Barranquilla, como ciudad que no fue fundada, sino que fue erigiendo como sitio de libres, recibió a personas de distintos lugares del mundo, abriéndole espacios a variadas expresiones culturales que también forjaron parte de las manifestaciones del Carnaval de Barranquilla, convirtiendo a la fiesta en una integración de tradiciones y costumbres que le dieron identidad propia a un pueblo.

De esta manera, la frase de 'En Barranquilla se baila así' busca exaltar los ritmos, danzas, expresiones y manifestaciones, muchas de ellas producto de la mezcla de culturas, que le dan al Carnaval de Barranquilla, desde hace 22 años, ser declarados Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

Por ello, el Carnaval 2025 busca convertirse en un espacio de intercambio con las danzas patrimoniales como el paloteo, garabato, cumbia, danza de indios, aves, farotas, diablos arlequines, mapalé, micos y micas, son de negro, coyongos, caimán y gallinazos. Así como otros ritmos musicales tales como salsa, champeta, africano, fandango, ritmos tropicales y urbanos y muchos más, día a día alimentan nuestra manifestación cultural.

