Gema del Desafío sorprende como modelo webcam: ¿cuánto gana?

Gema se convirtió en una de las participantes del Desafío The Box 2023 más polémicas y recordadas. Su desafiante personalidad y forma de ver la vida, la llevaron a conquistar un espacio en la Internet. No solo fue el acto de cortarse su cabello ante una sanción del programa más visto del Canal Caracol, sino que tras su salida, tomó caminos donde su físico fue el gran protagonista.

Para sentirse bien con su cuerpo y lo que deseaba proyectar al mundo, decidió someterse a varios procedimientos estéticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Ante las cámaras de La Red Caracol, Gema del Desafío 2023 reveló que hace parte del mundo del entretenimiento para adultos como modelo de webcam, que es diferente a la actriz para contenido de adultos.

Además, confesó que trabaja para distintas plataformas enfocada en varios tipos de espectáculos en vivo, sin tener cercanía con ninguno de sus clientes. Durante la entrevista, Gema lloró y aseguró que su trabajo no tiene nada de malo y que también lucha con el estigma que tienen, y que es un trabajo en el que su cuerpo es su herramienta de trabajo y le deja buenos ingresos.

“Yo no lo veo mal porque sé mi propósito e intención. Pero muchas personas que uno quiere no las van a ver así en su momento. Lo que hago no es malo y no soy la única. Me parece que es un arte muy bonito porque no tienes contacto con nadie”, dijo Gema en medio de lágrimas.