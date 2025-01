A Petro no le gustó invitación a políticos de la derecha colombiana a la posesión de Trump

Este lunes 20 de enero los ojos del mundo estarán en los Estados Unidos para presenciar el regresó del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, donde habrá participación colombiana.



De momento, se han conocido que dos congresistas y un exministro fueron invitados al acto de posesión, situación que generó toda la crítica del presidente Gustavo Petro, que parece no haber recibido una invitación formal.

La primera en dar a conocer su participación en el evento fue la senadora María Fernanda Cabal, quien expresó su felicidad al señalar que compartirá con “varios líderes que hemos luchado por la libertad de nuestros países”.



Agregó la congresista que incluso haría parte del rally de Trump programado para el 19 de enero.



Otro congresista del Centro democrático que también confirmó su invitación al encuentro del próximo lunes fue Miguel Uribe Turbay, que a través de sus redes sociales publico la foto de la invitación oficial e indicó que sería una "oportunidad para coincidir con importantes líderes del mundo que serán aliados en la defensa de la libertad y democracia para la construcción de la Colombia del futuro“.



A Cabal Y Uribe también se sumó el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien dijo recibir la invitación para la posesión de Trump.



Expresó sus agradecimientos al Congreso de los Estados Unidos y agregando que “en el pasado he acompañado esas importantes ceremonias”. Sin embargo, afirmó que esta vez no podrá asistir.



Estas invitaciones levantaron toda la ira del presidente Gustavo Petro, que criticó directamente a Trump de que “vaya solo la extrema derecha, invitada por él, o como en el caso colombiano, por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres”.



Señala que estas decisiones del presidente electo de ni invitarlo al acto de posesión demuestran que Trump “No quieren hablar con la diversidad y, por tanto, quieren imponer. América Latina no es solo diversidad, sino soledad, y esa soledad debe terminar”.



El mandatario colombiano señaló que América Latina “le dirá no a la supremacía blanca, la soberbia y la codicia”, señalando que “No dialogar reconociendo la diversidad latinoamericana es la mejor manera de perder un continente y profundizar la decadencia del norte”.



A pesar de sus reclamos, Petro señaló que "espero del nuevo gobierno de los EEUU, diálogo y entendimiento civilizado y unas Américas compuestas de seres humanos iguales y libres”.

