Evo Morales, a la cárcel: Juez de Bolivia emitió orden de captura

Un juez ha ordenado este viernes la detención del expresidente boliviano Evo Morales tras no presentarse tal y como estaba citado en los juzgados como medida cautelar, en el marco de su investigación por tráfico de personas, en relación a un supuesto abuso contra una menor en 2016 cuando ejercía como jefe de Estado.

Morales no se presentó este martes en los juzgados de Tarija alegando problemas de salud, por lo que la vista fue aplazada para este viernes, advirtiéndole de que en caso de no comparecer sería declarado en rebeldía y por tanto, se emitiría una orden de detención contra él.



El juez Nelson Rocabado ha rechazado además este viernes los informes médicos que ha presentado el equipo legal de Morales, puesto que "no acreditan un impedimento o dificultad" para acudir al juzgado tal y como se le instó. Asimismo, ha ordenado congelar sus cuentas y el registro preventivo de sus bienes.



Desde septiembre de 2026, la Justicia investiga este presunto abuso cometido por Morales sobre una entonces menor de 15 años, del que nació una niña. El padre de la supuesta víctima fue detenido, pero la madre sigue desaparecida. La investigación apunta que ambos se habrían beneficiado políticamente.

