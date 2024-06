¿Por qué Rafael Dudamel declaró “persona no grata” a Carlos Antonio Vélez en Bucaramanga?

El técnico Rafael Dudamel, quien este sábado dirigirá al Atlético Bucaramanga en la final del fútbol colombiano, no aguantó más y estalló contra el periodista Carlos Antonio Vélez, de quien dijo era una persona no grata no solo para su equipo sino para la ciudad de la capital de Santander.

Este elenco, que empezará desde este sábado a definir el campeón de la Liga Betplay 1-2024 ante Santa Fe, fue el mejor de la fase del regular con 38 puntos, y pese a la modesta nómina que tiene, también quedó primero en su cuadrangular con 8 unidades y haciendo la diferencia ante Millonarios, Pereira y Junior por el punto invisible logrado tras ser líder en la ronda del todos contra todos, lo cual, en el periodismo colombiano en general fue resaltado. Sin embargo, el comentarista Carlos Antonio Vélez tuvo una visión.

“El mejor equipo del torneo y los cuadrangulares, @SantaFe, jugará la final contra Bucaramanga, que clasificó con el mismo puntaje de 4 eliminados, apenas 8 puntos. El equipo Cardenal, por juego y números, cabalgó la fase semifinal. Fue el mejor local y el mejor visitante lo q lo pone en el primer lugar de la reclasificación. Salud y felicitaciones (sic)”, escribió Vélez en su cuenta de X.