Yoreli Rincón y Catalina Usme protagonizaron nuevo roce por presunto veto en Selección Colombia

Después de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia femenina para los amistosos ante Venezuela, que serán preparatorios para los Olímpicos, la futbolista Yoreli Rincón dio por agotadas sus aspiraciones a vestir nuevamente la Tricolor y también, al parecer, insinuó que su veto sería promovido por Catalina Usme.

El tema está bastante controversial, ya que comenzó después de que la jugadora antioqueña diera unas declaraciones bastante polémicas tras conocer la reacción de Rincón al no ser convocada nuevamente en el equipo colombiano.

“Se acabó, no la lucho más. Definitivamente, no es para mí”, publicó la jugadora y figura de Atlético Nacional femenino, Yoreli Rincón, en sus redes sociales.

Después, en una entrevista, Usme negó conocer cualquier movimiento sobre vetos en la Selección Colombia, postura que causó molestia en parte del sector del fútbol femenino, ya que de alguna manera desestimó su lucha.

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, concluyó la jugadora del club Pachuca de México en el programa Deportes sin tapujos.