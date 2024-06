El técnico de Colombia la tiene difícil para elegir cuáles serán los jugadores que se queden fuera de la Copa América

El lateral derecho Santiago Arias, el defensa central Carlos Cuesta y el portero David Ospina fueron los últimos en incorporarse a la selección Colombia que se encuentra concentrada desde la semana pasada en Barranquilla, donde se entrena para jugar los dos partidos amistosos contra Estados Unidos y Bolivia con los que cerrará el ciclo de preparación hacia la Copa América.

Con el arribo de estos tres jugadores, el técnico Néstor Lorenzo ya cuenta con el grupo completo de 28 jugadores, de los que finalmente solo quedarán 26 que son los autorizados para inscribir en la Copa.

Una tarea compleja y difícil tiene el entrenador de la tricolor seleccionar a quienes deja fuera para el torneo más antiguos de selecciones del mundo.

Precisamente la tricolor viaja hoy miércoles a territorio estadounidense para ir adaptándose y concentrarse de lleno en la Copa.

Le puede interesar: Santa Fe y Bucaramanga se clasificaron a la final de la Liga Betplay 2024

En la rueda de prensa que concedió el estratega de la selección nacional Néstor Lorenzo, manifestó que hasta después de los dos compromisos contra los estadounidenses y los bolivianos dará la lista definitiva de los convocados.

“Estamos en un proceso donde en el armado del grupo fue fundamental el inicio, los jugadores lo saben. Así que como lo dijimos hace años vamos a encarar estos partidos con calma, el primer compromiso es contra Estados Unidos y vamos a jugar con la mayor seriedad y una preparación seria como previa a la Copa América”, expresó Lorenzo durante la charla.

Elección difícil

Después el técnico se refirió sobre el punto de los 26 futbolistas que llevará a la Copa América y por ello este periodo de concentración es para eso. Como suele decirse popularmente, ‘son muchos los llamados y pocos los escogidos’.

No obstante, Néstor Lorenzo desde hace rato tiene el equipo que es, pero la Copa América la cual desea ganar es una prueba para otros jugadores también pensando en las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026, en las que Colombia es tercero.

“Acá tenemos un microciclo previo a la Copa América que son dos partidos y siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad, Dios quiera que no pase algo con el tema de las lesiones.

Si digo que hay superpoblación en algunas posiciones no quiero que lleguen a ser especulaciones. Yo quiero que los jugadores compitan, que se muestren y obviamente elegiremos a los mejores, los que puedan cumplir en varias posiciones. Son muchas variables van a ser compleja la decisión final de ese listado", sostuvo el entrenador de los cafeteros.

Le puede interesar: Las 8 principales sedes que han albergado partidos de la Copa América

Lorenzo fue claro y enfático que no hay que tener afán y mirar las cosas con calma para no equivocarse en el momento de tomar la decisión definitiva.

"La manera de competir es yendo partido a partido, no pensar en que lo que ya hicimos fue suficiente, no, aquí no nos conformamos", aseveró.

En cuanto al grupo en general precisó que “todos están bien saben, que todavía no está definido el listado definitivo para la Copa América, justamente ese mismo día que jugamos contra Bolivia debemos dar la lista de 26 y por cualquier eventualidad vamos a esperar hasta último momento".