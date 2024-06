El 'Tigre' Falcao dice que Colombia tiene equipo para ganar la Copa América

El delantero Radamel Falcao García cree que la selección colombiana sí puede ganar la Copa América y valoró "la consolidación" que ha tenido el equipo con la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo.

"Como equipo, (Colombia) ha demostrado tener talento, capacidad para revertir partidos y eso se ha visto en momentos difíciles. Ha dado vuelta a marcadores en campos complicados y tiene jugadores importantes en sus clubes", expresó este martes el artillero de 38 años en una rueda de prensa organizada por Nike en Bogotá.

La selección cafetera hace parte del Grupo D con Brasil, Paraguay y Costa Rica, en el que el artillero espera que Colombia pueda "seguir reflejando" el rendimiento mostrado en las Eliminatorias al Mundial de 2026 y en los amistosos.

"En un campeonato de este tipo puedes hacer una fase de grupos perfecta, pero luego te levantas con el pie izquierdo y no puedes hacer un gran partido y estás fuera. En este tipo de torneos tienes que estar siempre bien y es importante seguir manteniendo esa jerarquía para poder llegar al objetivo que queremos", añadió el jugador que esta temporada militó en el Rayo Vallecano.

Le puede interesar :La selección mayor de Colombia solo piensa en la Copa América

Igualmente valoró el proceso que lidera el argentino Lorenzo, pues cree que se ha hecho "un trabajo especial para que los jugadores puedan estar unidos", haya objetivos y metas claras, lo que "se ha visto reflejado en cada uno de los partidos que ha tenido".

-El paso por el Rayo Vallecano-

García manifestó que la última de sus tres temporadas en el Rayo Vallecano fue "compleja" porque no tuvo el protagonismo que le hubiera gustado tener en la cancha, pero valoró el trabajo de apoyo que le dio a sus compañeros para lograr mantener la categoría.

"Fue una temporada compleja, porque quizá me hubiera gustado tener otro tipo de protagonismo, pero también viví muchísimo aprendizaje porque pude, desde otros lugares, desde otra posición, apoyar y ser parte importante del proyecto del club para mantenernos en primera división", afirmó el veterano atacante en una rueda de prensa en Bogotá.

Durante la temporada 2023-2024, Falcao jugó 26 partidos, la mayoría tras ingresar desde el banquillo, en los que anotó un gol en La Liga y tres más en la Copa del Rey.

Le puede interesar: Santa Fe y Bucaramanga se clasificaron a la final de la Liga Betplay 2024

Por eso, 'el Tigre' destacó el trabajo de apoyo que le dio, con su experiencia, a sus compañeros.

"Me quedo con eso que me transmitieron mis compañeros, muchos en privado y otros públicamente, porque tuve que auto exigirme para competir cada día, para demostrar que tenía un compromiso no solo conmigo, sino con todo el equipo así fuera que jugara 45, 20 o 30 minutos, lo que fuera", expresó.

Agregó: "El hecho era día a día, cada entrenamiento, demostrar que estaba comprometido, que estaba compitiendo y listo para ser tenido en cuenta. Entonces yo creo que me quedo más con eso (...) pude mostrar mi compromiso con cada uno de los de los jugadores del club".

¿ Y… el futuro qué?

En cuanto a su futuro, ya que su contrato con los rayistas vence este 30 de junio el ‘Tigre’ señaló que "Creo que sí sería conveniente buscar un lugar donde tenga continuidad y pueda disfrutar de ser importante nuevamente", afirmó el artillero de 38 años.

Falcao, añadió que su decisión estará marcada por lo que decida con su familia.

"Tenemos cinco hijos, la verdad es que han tenido muchos cambios de ciudad, de vida, y el próximo paso tiene que ser muy tenido en cuenta para ellos, que están entrando en una edad en la que tienen sus amigos".

Igualmente dijo que su esposa, la argentina Lorelei Tarón, está dispuesta a ir a donde él crea oportuno "porque el fútbol no va a durar toda la vida y hay que aprovechar al máximo las temporadas que quedan".

En cuanto a la posibilidad de jugar en Millonarios, Falcao destacó: "es el equipo de mi corazón, de la niñez, estas cosas son más complejas, son temas que se están hablando con la familia, es muy importante la decisión de ellas".

"Nunca jugué en el fútbol profesional colombiano, en primera división, entonces siempre va a ser una posibilidad, después hay muchísimos factores que te llevan a tomar una decisión (...) Los jugadores no se pueden contratar solos", agregó el exdelantero del Oporto, Atlético de Madrid y Mónaco.

La idea, recalcó Falcao, es "disfrutar estos últimos años de carrera".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion