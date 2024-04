Así se jugará la fecha inicial de los cuadrangulares de la Liga Betplay I-2024

Un día después de que terminaron las diecinueve fechas del todos contra todos de la Liga Betplay del 2024, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció los horarios oficiales de los cuadrangulares.

Inicialmente, Dimayor había programado los primeros choques entre los ocho clasificados para este miércoles, primero de mayo, y jueves. Sin embargo, este lunes modificó las fechas, sin profundizar en los motivos, agendándolas para este fin de semana.

El nuevo calendario, que contempló eliminar publicaciones previas de la Dimayor en redes sociales, ahora contempla un choque entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga para abrir las semifinales. El juego será el 4 de mayo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

La jornada para el grupo A comenzará a las cinco de la tarde. Cuando termine el primer encuentro, el Junior recibirá a Millonarios en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, a las siete de la noche.

El grupo B se moverá el domingo, cuando a las cinco de la tarde Independiente Santa Fe reciba al Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho el Campín. La primera fecha de los cuadrangulares cerrará con Equidad y Once Caldas en el Metropolitano de Techo.

Grupo A

Fecha 1

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga: sábado 4 de mayo, 5:00 p.m.

Junior vs. Millonarios: sábado 4 de mayo, 7:15 p.m.

Fecha 2

Atlético Bucaramanga vs. Junior: sábado 11 de mayo, 5:15 p.m.

Millonarios vs. Deportivo Pereira: sábado 11 de mayo, 7:30 p.m.

Fecha 3

Junior vs. Deportivo Pereira: domingo 19 de mayo, 5:30 p.m.

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: domingo 19 de mayo, 8:00 p.m.

Grupo B

Fecha 1

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima: domingo 5 de mayo, 5:15 p.m.

Equidad vs. Once Caldas: domingo 5 de mayo, 7:30 p.m.

Fecha 2

Equidad vs. Independiente Santa Fe: domingo 12 de mayo, 5:15 p.m.

Deportes Tolima vs. Once Caldas: domingo 12 de mayo, 7:30 p.m.

Fecha 3

Equidad vs. Deportes Tolima: sábado 18 de mayo, 5:15 p.m.

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe: sábado 18 de mayo, 7:30 p.m.

