Alemania puede plantar cara a cualquier rival en la Eurocopa: Toni Kroos

El centrocampista Toni Kroos, actualmente concentrado con la selección alemana, aseguró que la "Mannschaft" puede hacer frente a cualquier adversario en la Eurocopa, al tiempo que reveló que después de colgar las botas se dedicará a su academia para jóvenes futbolistas en Madrid.



En una entrevista con el periódico Kicker, Kroos dijo sentirse "muy bien" tras ganar con el Real Madrid la Liga de Campeones y LaLiga y haber conseguido amarrar los objetivos previstos, aunque lamentó haber podido disfrutar del éxito durante solo dos días.



El centrocampista recalcó que tiene "muy buenas sensaciones" de cara a la Eurocopa.

Lea: El 'Tigre' Falcao dice que Colombia tiene equipo para ganar la Copa América



"Si ganamos el primer partido puede surgir una euforia que nos lleve muy lejos", señaló. ¿Y si sale mal? "Entonces nada está perdido", añadió.



"Queremos, sin duda, empezar de forma positiva. La última vez que lo conseguimos fue en 2016. Y la Eurocopa en Francia entonces fue el último torneo en el que lo hicimos bien", explicó.



A la pregunta del potencial del equipo nacional germano, Kroos no dejó duda: "Podemos plantar cara a cualquier rival", aseguró.



El futbolista alemán asume que "la cuenta atrás está en marcha" para el anunciado fin de su carrera internacional tras la Eurocopa.



Pero, recalcó, quiere organizar los últimos partidos que le quedan "de la misma manera que he sido capaz de organizar los últimos partidos del Real, es decir con el mayor éxito posible".



Confiesa que tiene sentimientos encontrados al pensar en su retirada total del fútbol y que esos momentos de tristeza continuarán, pues cree que nunca jamás desarrollará un talento igual en la vida como el que le ha permitido jugar en la élite del fútbol.



El futbolista recalcó que cuelga las botas ahora porque simplemente quiere que se le recuerde "como el Toni Kroos de 34 años que jugó al final su mejor temporada en rel Real Madrid".

Conozca: El técnico de Colombia la tiene difícil para elegir cuáles serán los jugadores que se queden fuera de la Copa América



"Y eso lo he conseguido. Me tomo como un cumplido el hecho de que mucha gente piense que es demasiado pronto", afirmó.



Kroos pasará a la historia del fútbol alemán como el profesional con más títulos y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.



Preguntado si eso es importante para él, el centrocampista respondió que "muy importante".



"Siempre he querido ganar títulos. Desde que empecé a jugar al fútbol, quería triunfar. Cada título era importante para mí, ganar la Liga de Campeones era la gran motivación antes de cada temporada. Haber conseguido eso es muy importante para mí", indicó.



Kroos desveló que dedicará su tiempo libre "ante todo a su familia", pero también seguirá haciendo el podcast con su hermano Felix y trabajará con jóvenes talentos en Madrid.



"Y seguiré desarrollando la Academia Toni Kroos para jóvenes futbolistas en Madrid", señaló.



La Icon League, que fundó con Elias Nerlich, también empezará en septiembre, dijo.



"Pero también está claro que no voy a elegir 18 proyectos y acabar viajando tanto como cuando era jugador en activo", se rió.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion