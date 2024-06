La Judoca Luz Adiela Álvarez es amenazada de muerte

La yudoca colombiana Luz Adiela Álvarez denunció este martes que recibió amenazas de muerte, al parecer de bandas criminales que operan en el departamento del Valle del Cauca.

Álvarez, que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que ha ganado tres medallas panamericanas, solicitó ayuda inmediata al presidente Gustavo Petro a quien le pidió: "no me deje morir".

También pidió la ayuda de la Alcaldía de Jamundí, donde sus familiares recibieron las amenazas, y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

“Presidente Gustavo Petro, no me deje morir”, así comenzó escribiendo en la red social la deportista vallecaucana, medallista en los Campeonatos Panamericanos de 2009 (plata), 2012 y 2018 (bronces) en la división de -48 kilogramos.

Álvarez, de 36 años, manifestó en su escrito que nunca imaginó vivir dicha situación y que a nadie se la desea.

“Hoy mi papá recibió una amenaza de muerte muy seria contra mi vida. Le pidieron que se despidieran de mí porque me matarían. Me llena de tristeza que en este momento esté en peligro mi familia y yo”, aseguró la yudoca, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio-2021.

“No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente. Es injusto que los violentos quieran amedrentar a quienes día a día nos levantamos con la ilusión de darle alegría, triunfos y progreso al país”, expresó la deportista, al señalar que ya instauró la denuncia ante las autoridades pertinentes.

“Espero celeridad en la investigación para dar con los responsables de estas amenazas y se pueda garantizar mi derecho a la vida e integridad. Es triste que en este país las personas que no le debemos nada a nadie y que nos hemos entregado para exaltar el deporte a nivel nacional e internacional, seamos blanco de amenazas y amedrentamientos.

Es triste sentirse tan vulnerable a pesar de llevar una vida haciendo las cosas bien”, agregó, pidiendo protección por su vida, a la alcaldesa de Jamundí, Paola Andrea Castillo Gutiérrez; a la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; y al presidente Gustavo Petro.

“No me dejen sola. En Jamundí (allí nació) primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento, no quiero ser una víctima más en esta absurda guerra. Nadie debería serlo. Gracias a quienes se han acercado a rodearme con sus mensajes y buenos deseos. Mi única protección en este momento es la mano de Dios y las oraciones de mis familiares. Presidente Petro, no me deje sola”, concluyó en su nota.

"La denuncia ya está en manos de las autoridades, espero celeridad en la investigación para dar con los responsables de estas amenazas y se pueda garantizar mi derecho e integridad", agregó la deportista.

A la denuncia de la yudoca se unió la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán quien le pidió al presidente, al Ministerio de Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) protección para la deportista y sus familiares.

"Rechazo total a estas amenazas contra la vida de Luz Adiela Álvarez, una yudoca que ha consagrado su vida al deporte y a representar a Jamundí, al Valle y a Colombia con orgullo y pasión", afirmó Roldán.

