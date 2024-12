Un viaje a la vida de Gabo con Silvana Paternostro

La vida de Gabriel García Márquez contada con la ayuda de sus amigos, admiradores, adversarios, borrachos, compinches, familiares, mamadores de gallo y unas cuantas personas de bien, es la propuesta que Silvana Paternostro presenta en su libro ‘Soledad & Compañía’.

Un viaje donde la autora capta a Gabo, al ser humano, a aquellos años y lugares que lo formaron. A través de sus páginas, el lector podrá ver cómo un hombre del Caribe logró crear un universo propio que ha impactado al mundo y seducido a lectores de distintas generaciones.

Durante 24 años, su autora se ha encontrado con todo tipo de voces, desde distintas instancias, para que le contaran sus historias, confesar sus secretos, traer a la mesa esos chismes (confirmados o sin confirmar) que escucharon cuando Gabriel García Márquez era Gabito; cuando este se convirtió en periodista, escritor, ganador del premio más grande de la literatura, cuando la memoria prodigiosa que le permitió crear sus novelas le empezó a fallar y cuando pasaron los años tras su partida un Jueves Santo, igual que Úrsula Iguarán.

Paternostro es una periodista y escritora barranquillera que colabora con The New York Times, The Paris Review, Vanity Fair y The Financial Times, entre otros medios, con crónicas y reportajes sobre sus temas de interés: mujeres, cultura, creatividad y las relaciones entre arte y sociedad civil.

Ella estuvo como invitada a la premier de la serie ‘Cien años de soledad’ en Bogotá, que coincidió con el lanzamiento de la nueva edición de este libro, ahora revisada y ampliada.

Un trabajo de 24 años de investigación…

Empecé en el 2000, cuando una revista me pidió un artículo sobre Gabriel García Márquez, cuando le diagnosticaron cáncer, y la historia oral es un género que en Colombia no se conoce tanto, pero que es a través de muchas voces que muestra a un personaje con todos sus matices.

La idea es que hablara con todos los ricos y famosos amigos de Gabo, pero esas voces no me interesaban y les propuse buscar otras, interesarnos más en los personajes de sus libros que los llevaron a codearse con sus famosos amigos. En ese año, empecé en Barranquilla esa búsqueda, ese encuentro con la gente y que aún continúa, no termina.

¿Una primera edición hace diez años…?

Tras hacer el artículo para la revista, guardé los cassettes en una caja de zapatos, y con los años, de lejos, vi de nuevo a Gabriel García Márquez, quien ya no era el mismo, pero seguía siendo muy inquieto y lúcido, y ahí se me ocurre la idea del libro, que saldría en 2014.

Hace unos años, estando en Bogotá dando una charla sobre Gabo, en una librería un amigo fue a buscar mi libro, pero le dijeron que el libro ya había sido descontinuado, por lo que mi reacción fue inmediata: ese libro debe existir, y más porque cada dos años aparecían nuevas noticias de Gabo y yo seguía escuchando nuevas historias, por lo que lanzamos el libro con un nueva parte.

¿Cómo construir la nueva parte de la edición que se acaba de publicar?

Hay entrevistas que las hice hace tan sólo algunos meses. Yo estaba en Colombia cuando salió la novela ‘En agosto nos vemos’ y pude conocer al sobrino de Gabriel García Márquez, Gabo Gabo, que es un personaje fantástico, incluso con las voces de Laura Mora y Alex García, los directores de la serie.

¿Qué tanto de mito encontró en torno a la figura de Gabo?

Mi idea era exactamente desmitificar al personaje. El lector se va encontrando con las historias del encierro por 18 meses para escribir ‘Cien años de soledad’, y ahora, en Londres, me encontré a una mujer que me contó que conoció a Gabo justo cuando estaba escribiendo esta novela en México.

¿Pudo hablar con la familia del Premio Nobel?

En marzo pasé una tarde con la hermana de Gabo, Aida, la que fue monja, quien vive en Barranquilla, y sentarse a charlar con ella es darse cuenta que la oralidad de Gabriel también la tenían los hermanos.Este libro es un viaje constante que me permite reconectarme con mi país, entenderlo mejor, porque me fui a vivir al exterior. Es un trabajo de muchas capas y muy personal.

¿Cómo fue el encuentro con los directores de la serie ‘Cien años de soledad’?

Son dos personas totalmente diferentes en su manera de trabajar en el detrás de cámaras, con un Alex argentino, pero también americano, junto a una Laura Mora arraigada a Colombia, son un complemento muy interesante para la obra.

¿Cómo ha visto la propuesta de series y películas sobre la obra de Gabo?

A Gabriel García Márquez debemos irrespetarlo un poquito. El respeto en la creatividad no es buena, debemos cuestionar con mucha disciplina y rigor. Alex me contaba que la gente de la producción de la novela tenía mucho temor y adoración, e incluso nacionalismo, al decir que era una historia muy colombiana, pero para él, con un libro que ha vendido más de 50 millones de ejemplares, ya es de la humanidad, es universal. La obra de Gabo siempre se le ha puesto una aura de adoración y de intocable, y quizás, diez años después de su muerte, un poco menos, se va entendiendo que él mismo, en su obra, siempre apostó a crear una obra sin tapujos.

¿Una obra en constante construcción?

Dentro de tres años tendremos el centenario del nacimiento de Gabo y es una bonita excusa para seguir hablando de él, por lo que sigo recorriendo historias y testimonios que van llegando casi solos.

¿Fue alumna de Gabo?

En uno de los talleres en 1995, y recuerdo que nos contó que le daría un discurso a las Fuerzas Armadas de Colombia, y nos contó que les había dicho que este mundo sería mejor si en el morral no llevaran armas sino libros.

¿Cómo era él como profesor?

Era muy pícaro. Sabía que todos estábamos nerviosos al estar al frente de García Márquez, por lo que jugaba con nosotros. Al final del curso había que entregar un trabajo que él iba a leer, y nos recordaba que la buena escritura debía hipnotizar al lector, por lo que una coma mal puesta o una palabra incorrecta, hace que el lector despierte y se pierda.

