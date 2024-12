Premio a la nostalgia: Astro Bot fue elegido mejor juego del año en los Premios Oscar de videojuegos

Las redes sociales y el vertiginoso ritmo de las tendencias que se renuevan cada día, cada hora, cada minuto, han cambiado la forma como consumimos contenido. Por eso, es difícil ver que productos de entretenimiento (llámese cine, música, televisión o videojuegos) capten una atención global o se ganen los aplausos de críticos especializados de manera unánime.

Este año, en el mundo de los videojuegos vimos ese éxito particular con un título que no inventa nada nuevo, sino que, de hecho, recicla ideas, mecánicas y fórmulas de hace 25 años, remontándose a los inicios de la era 3D al revivir (y sacar de las consolas de Nintendo) el género de plataformas, renovando una industria que parece ahogarse en experiencias multijugador, pay to win y plataformas “como servicio”, al estilo Fortnite, LOL, Apex Legends y Warzone.

Se trata de Astro Bot, el videojuego para PlayStation 5 que en la noche del jueves recibió cuatro de las seis estatuillas a las que aspiraba en The Game Awards 2024 (TGA), los premios más importantes del sector y considerados como los Premios Oscar de los videojuegos.

El juego protagonizado por un robot azul sin nombre se llevó todos los focos al lograr el reconocimiento de Mejor juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés), además de ser el videojuego más galardonado en esta edición de los TGA.

Pero el galardón no está exento de polémica. En redes sociales se pueden leer cientos de comentarios de fans enojados con los encargados de la gala por premiar un juego que, en lugar de innovar, copia fórmulas de juegos que, año a año, estrenan compañías como Nintendo, que basan su experiencia, justamente, en el género plataformas en 3D.

Sin embargo, el premio para Astro Bot se puede leer también como un guiño a los juegos de aventuras clásicos y una felicitación para PlayStation en su 30 aniversario, pues el juego, del estudio japonés Team Asobi, homenajea a casi 200 personajes icónicos de todas las sagas y generaciones que, en tres décadas de historia, ha creado la división de videojuegos de Sony.

Los juegos ganadores en cada categoría

La gala de este año se celebró en el Peacock Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, y fue vista por más de 9 millones de personas vía streaming, en plataformas como YouTube y Twitch.

Los premios, que se distribuyen en 29 categorías, cuentan con un consejo asesor en el que se encuentran personalidades como el presidente de Activision, Rob Kostich, el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, o el fundador de Kojima Productions, Hideo Kojima. No obstante, se otorgan en base a los resultados de una votación pública abierta a todos los usuarios, por lo que se considera una votación imparcial.

El anfitrión de la gala y creador de los premios es Geoff Keighley, que hace unas semanas reveló los videojuegos nominados a estos galardones en su décima edición, en los que se posicionaron como favoritos Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth, que competían con un total de siete nominaciones cada uno.

Astro Bot, por su parte, se coronó este año como el título para PlayStation con mayor reconocimiento, ya que obtuvo las estatuillas al Mejor juego del año, Mejor dirección, Mejor juego de acción y aventuras, y Mejor juego familiar.

El título que le sigue en relación al número de premios es Balatro, un roguelike independiente que estaba nominado en cinco categorías y finalmente obtuvo tres de ellas: Mejor juego para móviles, Mejor juego indie y Mejor debut indie.

También fueron tres los galardones que recibió el nuevo título del estudio japonés ATLUS, Metaphor: Refantazio, un videojuego de rol y fantasía medieval que tenía seis nominaciones y finalmente fue elegido como el que presenta Mejor narrativa, Mejor dirección artística y Mejor RPG.

El mejor diseño de audio y la Mejor actuación, de la actriz alemana Melina Juerguens, recayó en el juego Senua’s Saga: Hellblade II, mientras que Tekken 8 fue reconocido como el mejor juego de lucha.

El resto de protagonistas de la noche se llevaron un premio en diferentes categorías, como es el caso de Baldur’s Gate 3, que fue reconocido como el Juego con mayor apoyo o soporte de la comunidad de jugadores. Final Fantasy VII: Rebirth, en cambio, se llevó el galardón a la Mejor banda sonora.

Batman: Arkham Shadow recibió los votos del público para convertirse en el Mejor juego de realidad virtual (RV) y aumentada (RA), League of Legends se llevó el premio al Mejor juego de eSports; Black Myth: Wukong, al Mejor juego de acción y EA Sports FC 25, al Mejor juego de deportes o carreras.

El Mejor juego de estrategia es, según la última edición de The Game Awards, Frostpunk 2, el título de conducción Grand Theft Auto VI, el Juego más esperado; y Neva se consolidó como el Juego con mayor impacto. Asimismo, Prince of Persia: The Lost Crown se posicionó como el Mejor título en innovación en accesibilidad.

