Manuela Gómez solicita ayuda a Karol G: esta es su petición

Manuela Gómez, reconocida por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y ahora una destacada empresaria, ha demostrado que sabe cómo mantenerse en el ojo público. En esta ocasión, su petición a la cantante de reguetón Karol G generó gran revuelo en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Manuela reveló que el éxito de su línea de postres ha trascendido fronteras, con clientes internacionales interesados en comprar sus productos desde diferentes lugares del mundo. Sin embargo, para cumplir con la demanda en el extranjero, Gómez expresó la necesidad de un avión privado, lo que la llevó a pedir ayuda directamente a la intérprete de ‘Tusa’.

“O sea, donde yo me pudiera conseguir un avión para mandar un cargamento de postres a los Estados Unidos… ¿Será que Karol G no me presta su avión? ¿Nos asociamos? No sé, necesito un avión”, comentó Gómez entre risas. La propuesta, aunque presentada en tono de humor, reflejó el crecimiento de su negocio y su ambición de llevar sus productos a nuevos mercados.

El gesto de Gómez fue recibido con reacciones mixtas en redes sociales: mientras algunos celebraron su creatividad y determinación, otros cuestionaron la viabilidad de la idea. A pesar de la incertidumbre sobre una respuesta por parte de Karol G, lo cierto es que la exprotagonista de Nuestra Tele logró captar la atención del público.

Yina Calderón comentó sobre el emprendimiento de Manuela Gómez

Yina Calderón también agregó su cucharada respecto al tema del emprendimiento de manuela. A pesar de la conocida enemistad entre ambas, Calderón decidió probar los postres de Manuela Gómez y no dudó en expresar su admiración. “¡Qué hijuemadres postres tan ricos! De verdad no había probado unos así hace años”, comentó la huilense en un video compartido con sus seguidores. Sus palabras marcaron un giro inesperado en su relación, generando felicitaciones hacia ambas por saber separar lo personal de lo profesional.

Manuela, por su parte, respondió con gratitud al reconocimiento de Calderón. En un mensaje a través de Instagram, destacó que el comentario positivo refuerza su compromiso con la calidad de sus productos y anunció un nuevo envío de postres a Bogotá, que incluirá más delicias para Calderón.

