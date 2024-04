Estos son los 10 libros más taquilleros en lo que va de la Feria Internacional del Libro

A dos días de que se acabe la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, ya hay indicios de cuáles ejemplares están siendo los más taquilleros. Es por ello que nos dimos a la tarea de buscar pabellón por pabellón cuáles son los más vendidos hasta la fecha, en una lista que la están liderando los escritores colombianos.

Por ejemplo, la Editorial Planeta tiene como líder en taquilla el ejemplar de Mario Mendoza llamado ‘Los Vagabundos de Dios’, el cual es su última obra. Según había mencionado el autor colombiano, la historia fue inspirada en sus vivencias durante la pandemia por covid-19.

Ese ejemplar se posiciona como el primero en demanda hasta la fecha, no solo en Planeta sino en Panamericana, teniendo un volumen de venta de más de 5.500 ejemplares.

En cuanto al segundo más vendido, figura la obra póstuma Gabriel García Márquez ‘En agosto nos vemos’, que fue lanzada en marzo y ha tenido en la Filbo cerca de 5.000 ejemplares comercializados. “Este es el libro del momento, está dentro del top de venta no solo en feria sino en el mercado”, mencionó a LR Carlos Bonilla, gerente de exportación de Penguin Random House. El ejemplar de Gabo lo podrá conseguir por $59.000.

La lista no termina ahí. Todavía no se acaban los días más importantes en ventas de la Filbo, y luego del libro de Gabo está el ‘Fabricante de lágrimas’, de la escritora italiana Erin Doom, un best seller que ahora contará con una adaptación cinematográfica en Netflix.

Bonilla también mencionó cuál es el tercer libro más taquillero. Se trata de una obra de un influencer: es ‘La granja del borrego’. “Fue escrito por un youtuber que nos tiene gratamente sorprendidos con más de 1.300 ejemplares vendidos”, dijo.

El best seller ‘El infinito en un junco’, de la escritora española Irene Vallejo, invitada a la inauguración de la Filbo y que ha vendido 1.175 unidades, es el cuarto más comprado. A este le sigue ‘Terapia para llevar’ de la psicóloga Ana Pérez que lleva en ventas más de 1.100 unidades.

En la lista continúa otra obra de Mario Mendoza, lo que indica que, por autores, está siendo el autor más taquillero de la Filbo. La Editorial Planeta indicó que otro de los libros más vendidos sigue siendo la popular obra de Mario Mendoza llamada ‘Satanás’, la cual fue galardonada con el Premio Biblioteca Breve 2002, y que aborda “la oscura presencia de lo maligno en la vida cotidiana”, se menciona en la carátula del libro, que a precio de Filbo está en $59.000.

“Mario Mendoza es uno de esos autores que siempre están en el top de ventas; pero también hay otros ejemplares como ‘Recupera tu mente, reconquista tu vida’ de Marian Rojas Estapé, el libro ya es best seller en nuestro grupo y como es novedad, la respuesta del público se hace ver con las ventas que hemos tenido”, dijo a este medio Tania Andrea Gañan, ejecutiva comercial del Grupo Planeta.

Continuando con el listado de los más taquilleros, hay ejemplares como ‘Hábitos Atómicos’ de James Clear, el cual es uno de los que lidera la lista en Planeta y pese a que no es novedad, el ejemplar que habla sobre la importancia de los pequeños hábitos como clave para cambiar el estilo de vida sigue liderando en ventas.

“Los libros para jóvenes tienen mucho éxito; por ejemplo, una de las obras que lidera en ventas es ‘Inadaptados’ de Planeta Juan, quien es un youtuber que viaja por el mundo y gracias a su manera de conectarse con la audiencia, la gente compra el libro para conocer más su contenido”, afirmó Aleida Ospina, administradora en la Filbo del stand de Grupo Sin Fronteras Editorial.

Así, estas obras, a excepción de ‘Los vagabundos de Dios’, va en línea con los libros más vendidos en el primer trimestre de 2024 según la CCL.

Tomado de La República*

