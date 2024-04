La artista e investigadora italo-canadiense, Giuliana Racco, llega a Colombia con su exposición en Cúcuta y Bogotá

Encrucijada se basa en laextensa investigación y práctica artística de Giuliana Raccoque aborda de manera crítica la movilidad humana, los procesos fronterizos, la restricción, los anhelos de los migrantes y sus formas de resistencia o adaptación. Esta exposiciónfunciona como un punto de convergencia que pone en diálogo los diversos contextos y realidades migratorias presentes en el trabajo deRacco, como Cúcuta, Palestina, Italia, España o Suecia. Al mismo tiempo, es punto de partida para la etapa final del proceso de investigación in situ en la frontera colombo-venezolana.

La muestra incluye seis obras de video, acompañadas de publicaciones impresas y obras plásticas derivadas de los proyectos participativos de la artista. A través de la producción colectiva y la pedagogía popular, Racco busca generar reflexión, transformación y empoderamiento en estas comunidades migrantes.

Sobre Racco

Su cuerpo de trabajo es fruto de la intersección entre el arte y la antropología, investigando como los individuos o grupos gestionan su vida diaria dentro de sistemas específicos que tienden a objetivarlos. Se centra en contextos que se consideran marginales o excepcionales, pero en realidad anticipan escenarios más comunes, reflexionando sobre métodos impredecibles de resistencia cotidiana, provocados por una combinación de simplicidad e ingenuidad.

Su proceso aborda trabajo de campo, investigación de archivos, producción de materiales y experimentación para producir arte que desafía límites, identidades, nociones de inclusión/exclusión y deseos en diversos contextos culturales. Su obra abarca proyectos relacionales, videoarte, publicaciones, dibujos y textos.

El trabajo artístico ha sido presentado en instituciones como la Fundació Suñol y Arts Santa Mónica en Barcelona, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rijeka, el Winterthur Fotomuseum en Suiza, la Academia de Artes de la Vida en Colonia, el SESC Artes Mediterráneo de Sao Paulo y el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo, entre otros. Ha participado en programas de investigación y residencia en España (Hangar Barcelona), Cisjordania (Campus en Camps / DAAR Arquitectura Decolonizante Residencia Artística Belén) e Israel (Centro de Jerusalén para las Artes Visuales). Ha realizado talleres en una variedad de ambientes, incluyendo universidades, ayuntamientos, fábricas y campamentos de refugiados.

Entre los roles destacados en su carrera se incluye su trabajo como Profesora Asociada en el programa de posgrado en artes visuales de la Universidad Iuav de Venecia, la coordinación del Pabellón Checo y Eslovaco para la Bienal de Venecia de 2008 a 2011, y su papel como co-diseñadora del programa pedagógico de Juntos Aparte en 2017. También ha desempeñado el papel de Jefa de Traducción e Investigación en proyectos como Migropolis: An Atlas of a Global Situation y MONOS Editions. Ha formado parte de la junta de PAAC (Plataforma de Artistas de Cataluña) desde 2018 hasta 2021 y de la Comisión de Programas del Centro de Investigación y Producción Artística Hangar en Barcelona entre 2017 y 2021.

Ha obtenido reconocimientos de instituciones como el Consejo de las Artes de Canadá, el Centre d’Art Santa Mònica, Fundación Caixa - Art for Change, la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Generalitat de Cataluña (OSIC), Hangar y La Escocesa en Barcelona. Su trabajo ha sido documentado y publicado en diversos soportes, incluyendo el libro CrossSection of an Unlearning Process (2014), que explora su programa de investigación experimental en campamentos de refugiados palestinos. Su película High Roads (2023) ya ha circulado festivales como L’Alternativa de Barcelona, Chicago Palestine Film Festival, Feel The Reel Glasgow o Return International en Weimar.

Las obras de Racco, caracterizadas por sus metodologías participativas, buscan construir puentes entre el arte y la sociedad civil, invitando a la reflexión, la transformación y la acción dentro de las poblaciones migrantes y los escenarios receptores. La exposición propone crear un diálogo que trascienda las fronteras geográficas, abordando temas universales de migración desde una lógica periférica que desafía las narrativas dominantes. Obras como Mezomaro, Little Interpreters, “The Limbo Party” y “High Roads” a-ab-ana-anti-anto-bis-contra-contro-de-di-dis–il-in-ir-ob-oposotto-sub, entre otras, así como diversas publicaciones, ofrecen una perspectiva conmovedora sobre las experiencias de los refugiados, la política del desplazamiento y la resistencia y resiliencia de las personas frente a la ocupación militar.

Al exhibir estas obras en Cúcuta, Racco busca fomentar la comprensión crítica, la acción social comunitaria y la solidaridad, enfatizando la importancia de reconocer la migración como un fenómeno global, situando a Cúcuta como el epicentro radial de los cambios demográficos y sociales más importantes para la región. La exposición individual Encrucijada de Giuliana Racco funciona como una antología abreviada de su amplia trayectoria, su trabajo de investigación y su compromiso con las temáticas de movilidad humana y las dinámicas fronterizas a través de su enfoque multidisciplinario, sus obras invitan a los espectadores a reconsiderar sus percepciones y narrativas sobre la migración, la convivencia y la interculturalidad en el mundo contemporánea.

Artista y nombre de la exposición Fecha de inauguración Fecha de cierre Giuliana Racco (CA/ES/IT) Encrucijada 11 de abril de 2024 30 de abril de 2024 Fernando Arias (CO/GB) Cargando barro 10 de mayo de 2024 6 de junio de 2024 Sebastián Sánchez (CO) Pequeña Venecia imaginada 2 de agosto de 2024 24 de agosto de 2024

Lugar: Museo Norte de Santander y ciudad de Cúcuta - Calle 14 #1-03 barrio La Playa.

Este Proyecto es líderado por el programa Juntos Aparte apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - Programa Nacional de Concertación Cultural

