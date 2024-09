Nuevos horarios para la rumba en el sector de Natilán, en Atalaya, son temporales

La resolución que expidió el pasado 13 de septiembre la Secretaría de Gobierno de Cúcuta para conceder permiso de extensión de horarios de funcionamiento en el sector de Natilán, según el jefe de este despacho, Miguel Castellanos, se adoptó tras tener en cuenta a la comunidad de ese sector.

Es más, hizo claridad que la medida es temporal y se mantendrá de acuerdo al mejoramiento del comportamiento y de la convivencia que se observe en el lapso que regirá.

Esto quiere decir, según el funcionario, a que si se evidencia que la convivencia o, el orden público desmejoró, de inmediato se volverá a los antiguos horarios, porque lo que se persigue con estas medidas es brindar plenas garantías de seguridad a las distintas comunidades de Cúcuta.

Lea aquí: Cúcuta acoge la exposición “Refugiados y migrantes en América”

La resolución concede permiso para que bares y discotecas del sector Natilán, ubicados en la avenida principal de Natilán desde la calle 5N y desde la avenida 26B hasta la avenida 17, puedan funcionar los días viernes y sábado hasta las 3 de la mañana, y el domingo hasta las 2 de la madrugada.

De lunes a jueves, el horario permitido será de 10 a. m. hasta las 12 de la noche.

Sin embargo, lo que generó controversia en el sector de Natilán entre los propietarios de estancos y licoreras, que cuentan con permiso para expender bebidas alcohólicas para llevar, fue que para ellos el horario de funcionamiento no quedó igual que para bares y discotecas.

Lea también: Comenzó plan de alivio tributario para contribuyentes morosos en Cúcuta

Para estos negocios ubicados en el mismo sector del presente artículo (avenida principal de Natilán desde la calle 5N y desde la avenida 26B hasta la avenida 17) el horario quedó los viernes, sábados y domingos desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Estos propietarios reclamaron que la resolución los trate igual que se está haciendo con los bares y discotecas, “porque si hay alguien que cumple con los requisitos y la ley somos nosotros, que no vendemos licor para consumo en el sitio sino para llevar, no somos nosotros los generadores de las riñas ni de los escándalos, ni mucho menos de la inseguridad en la ciudad, lo cual no se comprende porque se nos restringe el horario para funcionar”, mencionó el propietario de una licorera que abre sus puertas en Natilán y que pidió mantener su identidad en reserva.

El secretario de Gobierno Miguel Castellanos, volvió a insistir en que para esta medida se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos por la Policía en el Comité Civil de Convivencia y la voz de las comunidades, de sus presidentes de junta de acción comunal y residentes en la zona, “Aquí no se está procediendo con improvisación ni de manera arbitraria, recalcó el funcionario.

Lea además: Nada que abren sus puertas los ‘Corazones de Barrio’ que prometió Jairo Yáñez

Agregó que la medida es transitoria y se trata de una prueba piloto que se va a estar evaluando cada fin de semana.

Propietarios de licoreras le pidieron a la Secretaría de Gobierno que replantee los horarios, igual para todos, o de lo contrario haga valer el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el uso de suelo, requisitos estos que son de estricto cumplimiento para poder expender bebidas alcohólicas para consumo en el sitio.

Alegan que hay sectores como La Libertad, Aeropuerto, Belén y anillo vial donde existen amanecederos y no se están controlando “El alcalde prometió que iba a dejar dormir a la gente en los barrios, pero esto no se está cumpliendo”, denunciaron.

Lea también: Condenan en EE.UU. a dos involucrados en atentado a la Brigada 30 de Cúcuta

Frente a esta denuncia, el secretario de Gobierno reveló que cada fin de semana se están adelantando operativos en estos sectores, “precisamente para poner freno a los abusos y que la comunidad pueda contar con tranquilidad en sus barrios”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion