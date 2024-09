Nada que abren sus puertas los ‘Corazones de Barrio’ que prometió Jairo Yáñez

Corregimiento Banco de Arena y Scalabrini

Con desilusión y esperanza viven los habitantes del corregimiento Banco de Arena, quienes esperan desde febrero de este año usar su Corazón de Barrio, pues la obra ya está terminada y en manos de la administración municipal actual.

“El edificio se está deteriorando porque no está en uso, está acá como una obra bonita, pero no más. Muchas personas me preguntan que para qué hicieron eso si está cerrado. También algunas puertas se están pudriendo, no fueron capaces de echarle algún químico que evite eso”, aseguró Miriam Ovalles, presidenta de la JAC de esta zona rural de la ciudad.

Una situación similar ocurre con el Corazón del Barrio de Scalabrini, el cual fue entregado por la administración de Jairo Yáñez sin dotación a la comunidad el año pasado.

“Tenemos el servicio de vigilancia y la estructura, pero no la dotación, para esta tenemos un rubro cercano a los $300 millones. Se dejaron unos compromisos con algunas secretarías porque el espacio necesita más iluminación, ya que quedó muy oscuro y pues las luminarias que instalaron eran recargables y no salieron muy buenas, entre otros problemas que tenemos”, afirmó la líder comunal de Scalabrini, Yuleima Haro.

La presidenta de la JAC comentó que, a pesar de no contar con los equipos necesarios, eso no los ha detenido para utilizar el edificio.

“Yo he tratado de que a ese espacio se le dé algo de uso, pero aun sin ventiladores, ni sillas, ni mesas, nada con respecto al uso, sin embargo, hemos estado haciendo reuniones y trabajando con las fundaciones y organizaciones que han llegado a nuestro barrio”, dijo Haro.

Ambas voceras están a la espera de que la Alcaldía les comparta el cronograma oficial de la dotación y que les especifiquen cuáles y cuántos serán los implementos para el proyecto.