La suspensión del cese al fuego con el Eln preocupa en Norte de Santander

“Si no hay cese se puede dar una confrontación y va a haber respuesta por parte de esta organización armada. Esa es la gran preocupación que nos asiste, porque ya no hay responsabilidades ni del Gobierno, a través de la Fuerza Pública, ni del Eln, en evitar las confrontaciones”, dijo.

Por su parte, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, aseguró que el riesgo en estos momentos es muy grande, sin una tregua de por medio, y cuestionó que la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos realmente no ha entendido la gravedad de lo que puede ocurrir en departamentos como Norte de Santander.

Lea más: Reprograman suspensión del servicio de agua en Cúcuta para el 11 y 12 de agosto

“Uno no entiende cómo un tema tan serio y trascendental para regiones como la nuestra llegue a tal punto que la posibilidad de que se rompa el cese o de que no se prorrogue, y de que nos devolvamos a la violencia que existía antes de la firma cese al fuego, se dé. Eso no debería pasar; aquí debería estar garantizado ese tipo de decisiones”, planteó.

Para Pertuz y Cañizares, lo que le imprime una mayor gravedad a la situación del Catatumbo en un escenario como el actual, es la amenaza latente de guerra entre la guerrilla del Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc que vienen advirtiendo desde hace varios meses las comunidades.

Lo anterior, por cuanto al no haber cese, el Ejército de Liberación Nacional vuelve a tener la libertad de atacar y esa dinámica podría desencadenar la disputa de la que tanto se ha hablado.

“La comisión del Gobierno y la del Eln, que también tiene responsabilidades en la mesa, debieran pensarlo, porque este es un conflicto que está latente todo el tiempo y cada vez nos acercamos más a una posibilidad de que haya una guerra declarada entre estas dos organizaciones”, dijo Cañizares.

Lea aquí: En Norte de Santander se construirán Puntos de Abastecimiento Solidario para combatir el hambre

Ante este panorama, Enrique Pertuz considera que es necesario que la sociedad civil rodee el proceso y le siga exigiendo tanto al Gobierno Nacional como a la guerrilla, no levantarse de la mesa y mantener la prórroga del cese bilateral del fuego.

Errores y debilidades

Frente a la condición que puso el Eln para seguir adelante con la tregua, de ser retirada de la lista de los GAO, los dos defensores de derechos humanos coincidieron en que no se entiende cómo el Gobierno Nacional le da un carácter beligerante, con reconocimiento político a esa guerrilla, pero a la vez la mantiene con un estatus de estructura criminal.