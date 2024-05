A Braynner García no le gustó cómo jugó el Cúcuta en la derrota ante el Unión

Se jugó la primera fecha de los cuadrangulares finales del Torneo I-2024 de la B, y el Cúcuta Deportivo empezó con el pie izquierdo al caer de visitante el viernes de la tarde noche 2-0 frente al Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada.

Un empate era lo previsible en la primera salida de los motilones en calidad de visitante, pero realmente el equipo se vio amarrado por un Unión Magdalena que sabía que no podía dejar ceder puntos en su casa si aspira a llegar a la final del primer semestre.

Los dos goles que recibió en contra el Cúcuta fueron errores puntuales de marca en defensa, en particular el primero donde el jugador del Unión, sin marca dentro del aérea punteó el balón ante la pasividad de la zaga cucuteña.

En el dos a cero, rojinegros arriesgaron más, adelantaron las líneas, corriendo el riesgo de un contraataque, pero no tenía otra alternativa para intentar conseguir el empate.

Precisamente en una jugada rápida y en pase largo, los bananeros liquidaron el partido en el minuto 72, y dejando muchas dudas en el esquema táctico, defensivo y ofensivo en el equipo visitante.

Desde el banquillo del Cúcuta el semblante del técnico Braynner García denotaba que no sabía que más indicaciones darles a sus jugadores, al ver que el rival le tapó todos los espacios.

En la primera media hora el Unión mantuvo el control del balón y presionó la salida del Cúcuta que le costó salir al ataque. Lucas Ríos por más que se movió y buscó a sus compañeros se desgastó.Los extremos no funcionaron como lo venían haciendo en otras jornadas y el equipo pecó jugando hacia atrás para intentar sacar al rival de su área.

A lo largo del compromiso el once cucuteño no creó opciones de peligro sobre el pórtico de Johan Wallens, que fue un espectador, fueron escasas las escaramuzas en el ataque del ‘Doblemente Glorioso’. Julian Angulo y Agustín Robaldo no tuvieron un buen partido.

En los primeros 45 minutos la figura fue el arquero Eduar Esteban que sacó un par de balones que iban con sello de gol.

Seguir luchando

Acerca del balance de la primera jornada que pone en una posición difícil a los rojinegros y que los obliga a ganar el próximo martes de local al Deportes Quindío que empató 1-1 en Armenia ante Llaneros de Villavicencio, Braynner García afirmó que lo mayor dificultad fue encontrar la forma de descontar el marcador después del segundo gol.

“Estos son partidos de finales y la mayor dificultad fue cuando recibimos el segundo gol, habíamos hecho un planteamiento diferente para ir a buscar el empate, tomamos riesgos y en una jugada larga infortunadamente, nos complicaron y nos marcaron el segundo. Ahí el partido se puso más complicado, tratamos de buscar el arco contrario, los muchachos un desgaste importante, pero al final no pudimos concretar algún tipo de jugada que nos llevara a conseguir el descuento y meternos de nuevo en el partido”.

El arquero Eduar Esteban por su parte dijo que este partido ya quedó atrás no se pudo conseguir el resultado que se había planificado y ahora a pensar en el siguiente rival y mejorar lo que no se alcanzó a hacer en el terreno de juego.

“Hay que pasar esta página, el martes tenemos otra final (contra el Quindío) quedan 15 puntos, vamos a hacer esos puntos, esto es Cúcuta Deportivo y tenemos la obligación de ser campeones de ascender, ya no hay margen de error. Lastimosamente no se nos dio el partido”, aseveró el portero santandereano.

De igual manera los cambios en el segundo tiempo tampoco fueron gran solución, Jefry Zapata, Jonathan Agudelo, y el argentino Cristián ‘Jopito’ Álvarez, dieron lo que se esperaba a pesar de que el Unión bajó el ritmo y se dedicó a manejar el partido y el resultado.

En cuanto a se rendimiento del equipo en general y de algunos jugadores que no responde cuando entran a la cancha, García señaló que “infortunadamente para nosotros no fue el partido que esperábamos, pero sigo firme, con la misma convicción (de salir adelante), quedan 15 puntos, tenemos la ventaja deportiva (el punto invisible) y vamos a luchar hasta el final, nadie nos quita esa ilusión”, aseguró el patiense.

