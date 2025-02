Tras caótico consejo de ministros, Jorge Rojas director del Dapre, dejará el cargo

El director del Dapre, Jorge Rojas, se convirtió en el primer funcionario del Gobierno que anunció su renuncia irrevocable, luego del conflictivo consejo de Ministros que fue transmitido, a través de la televisión en la noche de este martes.



Rojas solo duró una semana en el cargo, posesión que se llevó el pasado martes en la Casa de Nariño junto al de la Canciller Laura Sarabia y la de Diego Guevara como ministro de Hacienda.



"Yo presenté mi renuncia irrevocable, no puedo estar más en el Dapre. Le agradezco al Presidente, pero los acontecimientos no me permiten continuar en el gobierno a su lado", dijo a la W radio.



En sus declaraciones Rojas señaló que lo sucedido en este consejo de Ministros “no es más que una expresión de angustia del Presidente que piensa que tenemos que avanzar más y mejor”. Agregando que le había dicho al Jefe de Estado que esta transmisión “podría salir mál”.

Esta sería una de las primeras consecuencias del polémico consejo de Ministros que se realizó en la noche del martes, donde varios de sus propios ministros le recriminaron a Petro varias acciones como los nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia al interior del gabinete.



Fue el mismo Rojas quien señaló que no debería existir la figura de jefe de despacho tras el nombramiento de Benedetti, situación que además reduciría radicalmente sus funciones como director del Dapre.



“A mí me parece que no debe haber jefe de gabinete ni jefes de despacho. Yo coincido, porque esto distorsiona el ejercicio de gobierno del presidente con los ministros, podemos revisarlo objetivamente”, dijo el saliente director del Dapre.

Al respecto de esto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se pronunció este miércoles y propuso a los colegas renunciar a los cargos para "darle libertad al presidente de hacer los cambios que él considere necesarios".