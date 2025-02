Consejo ministerial televisado terminó en debate sobre Benedetti y Laura Sarabia

En una discusión pública entre el presidente, Gustavo Petro, y sus ministros sobre la presencia de Armando Benedetti y Laura Sarabia en el Gobierno terminó convertido el consejo de ministros presentado por televisión en la noche de este martes.



Luego de que Petro criticó a sus ministros por el bajo cumplimiento de las promesas que el mandatario ha hecho a los colombianos de diferentes regiones en los diferentes eventos a los que han asistido, la vicepresidenta, Francia Márquez, y la ministra de ambiente, Susana Muhammad, las primeras que intervinieron criticaron el nombramiento de Benedetti como jefe de despacho.



"Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista, con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, Presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno", dijo Muhammad, en referencia a las denuncias que se han conocido contra el exministro ante la FAO por supuesto maltrato contra su esposa.

Lea aquí: Me duele que en este Gobierno, que yo ayudé a elegir, hay muchos casos de corrupción: Francia Márquez en Consejo de ministros

La ministra, con la voz entrecortada, recordó que por más de 20 años ha apoyado el proyecto progresista de Gustavo Petro y aseguró que si existen dobles agendas en el Gobierno no son de quienes han acompañado el proyecto progresista desde el principio, sino de otras personas.



"Tengo que decir ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto, están en todo lo contrario de este proyecto", agregó.



Antes de ella, la vicepresidenta Francia Márquez se quejó del trato que ha recibido dentro del Gobierno por parte de Laura Sarabia.



“No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia conmigo, que me ha tocado decirle: ‘respeteme, que soy la Vicepresidenta”, dijo.



Y criticó que Benedetti continúe haciendo parte del ejecutivo a pesar de todos los escándalos en los que ha estado involucrado.



“Respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a estas personas que tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando”, agregó.



La vicepresidenta se lamentó de que no hubiera recibido desde el principio del Gobierno Petro una entidad con la que pudiera trabajar por los colombianos, a pesar de que ese había sido el acuerdo con el mandatario durante la campaña presidencial.



"En lo que respecta al Ministerio de la Igualdad, como acordamos en campaña, me hubiera encantado que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país, lo que recibií fue un papel con una designación que me obligó a crear una institución de cero y eso ha sido un dolor para mí, presidente", manifestó.



Posteriormente, Gustavo Bolívar, director del DPS, se solidarizó con Francia Márquez y Susana Muhammad. "Tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes".

Lea aquí: Frustrado intento de secuestro que terminó con tres hombres capturados en Cúcuta



Petro defendió a Benedetti. Recordó que cuando hizo los debates contra el paramilitarismo en el Congreso, Benedetti fue el primer congresista que se paró a defenderlo. Dijo que en la guerrilla la política era darle una segunda oportunidad a quienes cometian errores y aseguró que quienes le piden sacar a Benedetti son feministas que quieren acabar con el hombre.



"Un hombre perfecto no existe. Todo ser humano tiene algo que vale y aunque hay cosas negativas, como todos los líderes políticos, la segunda oportunidad permite curarnos", aseguró.



Petro criticó a sus ministros



La situación del consejo de ministros fue tensa desde el principio, pues el presidente dedicó el espacio a presentar un informe que muestra el incumplimiento que ha habido de parte de los ministerios de las promesas que ha hecho a los ciudadanos en los diferentes espacios a los que ha asistido en diferentes partes del país.



Petro aseguró, con base en el informe, que de 195 compromisos establecidos durante su Gobierno, se han incumplido 146, cerca del 70%. Aseguró que esto ocurre porque entre los ministros existe una doble agenda, es decir, no buscan los intereses del pueblo que eligió al Gobierno sino sus propios intereses.



Según la información revelada por el presidente, los ministerios que más han incumplido esos compromisos son los de Educación, con 18 compromisos sin cumplir (95%); Energía, con 16 sin cumplir (84%), Defensa, con 15 sin cumplir (65%) y Transporte, con 11 sin cumplir (61%).



Petro también criticó al ministro de Educación por llegar tarde al consejo.



“Si el ministerio de educación no le responde a la juventud de colombia que nos hizo elegir presidentes nosotros no sabemos aquí donde estamos parados”, añadió Petro.



A esta hora continúa el consejo de ministros y se espera que varios de ellos respondan sobre los incumplimientos en sus carteras o se pronuncien sobre las críticas a Benedetti y Sarabia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion