Caos en el Gobierno: Consejo de Ministros televisado salió mal y con duras acusaciones de corrupción

El presidente Gustavo Petro ha cometido dos errores trascendentales durante 2025. El primero fue querer iniciar una confrontación con Donald Trump que casi le cuesta la estabilidad macroeconómica al país. El segundo fue transmitir en televisión nacional y en todas las redes del Gobierno el Consejo de ministros que develó lo que realmente ocurre al interior del Ejecutivo: una guerra de acusaciones, poderes y egos que conduce al Estado colombiano.

La decisión de transmitir el Consejo de ministros fue una sorpresa. El mandatario quiso a última hora asistir a la posesión de magistrados en el Consejo de Estado y en el chat de Presidencia se anunció a los periodistas que habría una alocución al final de la tarde. Inmediatamente los reporteros se alistaron sin entender de qué se trataba, porque cuando hay una alocución esto significa que el espacio va obligatoriamente retransmitido por las cadenas de televisión privadas.

La alocución fue desde la Casa de Nariño con el presidente tomando el micrófono para pasarles cuentas a los ministros y regañarlos por el incumplimiento a 146 compromisos de 195 en total. Petro habló durante alrededor de dos horas y, como es habitual en sus discursos, recorrió la historia de la independencia, citó varias veces a García Márquez, se quejó de “la ficción del Palacio de la Oligarquía” -que para él representa la sede presidencial-, y terminó con una frase frente a su controversia con el presidente Donald Trump: “Bolívar le dijo no al rey y cuando yo le digo no al rey actual el Gobierno se asusta”.

Durante todo ese tiempo Petro solo le dio espacio al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes y al ministro de Hacienda, Diego Guevara, para que ambos lo ratificaran sin más sobre la idea de que “las personas valen más que las mercancías” en la línea de la deportación de migrantes indocumentados desde Estados Unidos. Mezcló varios hechos sin conexión y empezó a decirle uno a uno a sus funcionarios cuáles eran los temas de sus sectores en los que había fallas. Por ejemplo, el presidente lanzó un gran titular en medio de esa primera fase con un pedido puntual al ministro de Minas. Le ordenó coordinarse con el gerente de Ecopetrol para vender la participación del Gobierno en operaciones de fracking en Estados Unidos “porque nosotros estamos con la vida”.

También aceptó que cometió un error publicando en X la información reservada de la ubicación del Eln en el Catatumbo anticipando una operación militar. “Tratan de insinuar que hay miembros de las fuerzas que están muy molestos con el presidente porque cometí un error con un trino, casi no me pasa, pero me pasó, se me fue”, dijo como si se tratara de un hecho menor.

Pero la verdadera conmoción interior para el gabinete del presidente llegó una vez este terminó su intervención y abrió el micrófono, mientras esta reunión todavía se transmitía en la televisión privada y en todos los medios de comunicación a millones de personas.

“Respéteme, yo soy la vicepresidenta”: Francia Márquez

Francia Márquez hizo la primera intervención luego del presidente. Su tono no era normal para un consejo de ministros. Habló con la voz en alto mirando a un lado y al otro y deteniéndose con más tiempo a su izquierda donde estaba inmediatamente Laura Sarabia. “Me alegra y saludo que este Consejo de ministros se haga de manera pública, porque me duele que en este Gobierno, que yo ayudé a elegir, no hay transparencia en muchas acciones y hay muchos casos de corrupción”, mencionó la vicepresidenta.

Luego, habló largamente de la violencia en el Cauca y dio explicaciones de las demoras en la ejecución de su cartera, el Ministerio de la Igualdad. Pero al final de su discurso se refirió a Armando Benedetti y Laura Sarabia. “No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: ‘respéteme, soy la vicepresidenta”.

Sarabia, que por primera vez en una reunión de este estilo no se hizo a la derecha del presidente —en donde ya estaba Benedetti sentado como jefe de Despacho— permaneció en silencio y mirando al frente. Pero luego vino la ministra de Ambiente.

“No puedo compartir este espacio con Benedetti”: Susana Muhamad

Muhamad se quebró cuando empezó a hablar. Llorando le dijo a Petro que no iba a renunciar al proyecto político del Pacto Histórico y usó un término que luego repitieron varios ministros: Agendas paralelas. La jefe de la cartera de Ambiente, de quien se ha dicho que podría ser una de las jugadoras para las eleciones presidenciales de 2026, también se refirió de manera puntual a Benedetti y a Sarabia: “No me puedo sentar, como feminista en esta misma mesa de gabinete con Armando Benedetti”.

Terminó cuestionando a Sarabia en la vía de las agendas paralelas que impuso en la conversación: “También tengo que decir que ni las relaciones exteriores ni la jefatura de gabinete están en manos de este proyecto progresista; están en manos de todo lo contrario de este proyecto”. Tras lo sucedido este martes en el Consejo, Muhamad se la jugó por expresar públicamente su distancia con los dos más cercanos a Petro y eso podría tener efectos en sus aspiraciones políticas que tendrán que decantarse muy pronto, pues debería renunciar en las próximas semanas para no inhabilitarse.

”Laura está mintiendo, presidente”: Gustavo Bolívar

Luego de las dos ministras que le dieron un punto de giro por completo al Consejo, el micrófono lo tomó Gustavo Bolívar, tras una intervención más de Petro, y explicó algunos detalles de proyectos de vivienda y de transferencias en los que está al frente el Departamento de Prosperidad Social. Pero más adelante tuvo una tremenda controversia con Sarabia, esta notoriamente incómoda, que le dijo a Petro que el DPS no se había hecho presente en un vuelo de deportados desde Panamá de esta semana en el que llegaron ciudadanos colombianos.

“Eso no es verdad, hubo tres funcionarios del DPS, tengo fotos. Laura está mintiendo”, dijo Bolívar mientras que Petro le pedía que se silenciara porque “está hablando el presidente”. Sarabia lo miraba fijamente desde la mitad de la mesa con una expresión de molestia.

Lo que ocurrió durante todo el Consejo podría estar advertido porque ya había pasado cuando Benedetti regresó al país hace dos meses. En ese momento, cuando el asesor de Palacio aseguró que su oficina estaría en el tercer piso, varios ministros se quejaron directamente con el mandatario de él y de Sarabia antes de entrar a la reunión que se hace todos los lunes. Esta vez los ministros aprovecharon evidentemente la notoriedad y la publicidad y rápidamente los titulares de toda la prensa pasaron a escribirse sobre el escándalo y la pelea interna.

“A mí me parece que no debe haber jefe de gabinete o despacho”: Jorge Rojas

Al filo de la transmisión del Consejo de Ministros, intervino el director del Dapre, Jorge Rojas, quien fue la persona en moderar las intervenciones. “Ahora yo tengo la palabra”, empezó diciendo. “El gabinete que está acá es muy valiente (...) Yo coincido, porque esto distorsiona el ejercicio de Gobierno del presidente con los ministros, podemos revisarlo objetivamente, yo sí creo que el Dapre debe ser una buena parte de lo que debe ser un ejercicio de Gobierno. A mí me parece que no debe haber un jefe de gabinete o jefe de despacho”.

Rojas también proviene de la entraña del petrismo –viene de ser vicecanciller y fue secretario privado y secretario de integración social en la Alcaldía de Bogotá– y su crítica pública plantea retos para el funcionamiento de los pasillos de la Casa de Nariño. Petro le respondió a Rojas diciendo que “no puede haber sectarismos en la izquierda”.

Este martes trascendió que Rojas le pidió la renuncia a por lo menos 30 personas de varias oficinas. El Colombiano habló con cuatro fuentes al interior de Palacio que confirmaron la información y contaron detalles sobre las movidas y pujas de estos días. Todas las renuncias no obedecen al pedido de Rojas sino por la salida de Sarabia.

“Varios nos vamos para la Cancillería. Es normal, son movimientos lógicos de la gente de confianza. De hecho ya todos los que ella (Sarabia) nos pidió acompañarla, renunciamos para pasar allá. Estamos en el trámite”, dice un funcionario, quien agrega que la llegada a la Cancillería fue anunciada internamente hace varias semanas y que Sarabia durante un encuentro con varias personas “pidió que la acompañáramos. La jefe Laura tiene un equipo que hemos estado con ella siempre, donde va, vamos”, agrega la fuente. Por eso, de ese grupo que serían 20 personas, por lo menos cinco irían para el Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde la joven politóloga fue directora por pocos meses.

“No deben estar aquí Sarabia y Benedetti”: Alexander López

Terminando el encuentro intervino otro funcionario de izquierda, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). “Creo que es inédito. Es la primera vez en la historia del país que esto se haya presentado en Colombia y esto es el cambio. Creo que es osado, es repentista. El país hoy está confundido y conmocionado”. Y luego se dedicó a defender su gestión y a exaltar al presidente Petro.

Sin embargo, terminó su intervención uniéndose a las críticas contra Benedetti y Sarabia: “No deben estar aquí Sarabia y Benedetti (...) No nos representan en este proyecto, presidente (...) yo tuve una una relación en términos respeto con Laura, pero yo sé que Laura no tuvo esa misma relación con otros compañeros y esa es la verdad”.

El presidente Petro lo interpeló y le respondió que “hay que diferenciar si somos candidatos o funcionarios (...) ¿Quieren cortar cabezas? quién es puro o no es puro y resulta que yo sí doy una segunda oportunidad”.

“Benedetti fue el primero que me apoyó en el Congreso”

La defensa del presidente sobre el cuestionado Benedetti se centró en explicar por qué, según él, “los hombres y mujeres merecen una segunda oportunidad”.

“Él fue el primero del Congreso que me apoyó (...) yo creo que todos los hombres y mujeres merecen una segunda oportunidad”, dijo mientras miraba a Sarabia del otro lado de la mesa. “Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado siendo militante del Polo Democrático, el primer congresista que se paró a defenderme fue Benedetti (...) Él tiene magia, un toque de Jaime Bateman (excomandante del M-19), no es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño”.

Horas antes del consejo de ministros, Petro firmó un decreto en el que nombró a Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial. Se encargará de su agenda y de la estrategia política con miras al 2026. El mandatario escogió rodearse los últimos 17 meses de su mandato de un político cuestionado.

Este martes, de hecho, El Colombiano reveló en primicia que la canciller Sarabia pidió a la Fiscalía declarar sobre la investigación de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022 y lo hará el 27 de febrero. La línea de investigación que maneja el ente acusador incluye a varias personas que hoy ostentan un cargo en el Gobierno como Benedetti. Sin embargo, el exsenador ha incumplido en dos ocasiones la cita con la Fiscalía. No hay certeza sobre qué dirá la canciller Sarabia en su declaración, quien lo hace voluntariamente porque es aforada. Es decir, que su juez natural por el cargo que ostenta no es la Fiscalía, sino la Corte Suprema de Justicia, en lo que corresponde a lo penal.

Tanto Sarabia como Benedetti han salido y entrado al Gobierno pero el presidente los ha vuelto a llamar para estar a su lado, a pesar de que cercanos de izquierda le han advertido sobre el “ruido innecesario” que representa su presencia. Tanta molestia genera que las críticas se hicieron públicas este martes en la transmisión en vivo del Consejo de Ministros. El presidente ahora tiene dos estados de conmoción interior. El del Catatumbo y el de su equipo que tiene el timón del país.

