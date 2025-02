Me duele que en este Gobierno, que yo ayudé a elegir, hay muchos casos de corrupción: Francia Márquez en Consejo de ministros

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se despachó en el Consejo de Ministros que está siendo transmitido a través de la televisión nacional y denunció casos de corrupción.

En medio de la reunión de ministros que se realiza este martes, 4 de febrero, Márquez se pronunció sobre algunos desacuerdos que ha tenido con el mandatario nacional.

“Me alegra y saludo que este Consejo de ministros se haga de manera pública, porque me duele que en este Gobierno, que yo ayudé a elegir, no hay transparencia en muchas acciones y hay muchos casos de corrupción”, mencionó la vicepresidenta.

En medio de su discurso, también indicó que no estaba de acuerdo con la llegada de Laura Sarabia, actual canciller y exdirectora del Dapre, al Gobierno Nacional.

“Le he tenido que decir que me respete porque yo soy la vicepresidenta. No puedo compartir, aunque la respeto, su decisión de nombrar en ese cargo a Armando Benedetti”, dijo Márquez.

