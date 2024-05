Renunció Sandra Ortiz, consejera para las regiones

A través de una misiva fechada este lunes 6 de mayo, la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, presentó formalmente su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Lo anterior, tras resultar salpicada en el escándalo de presunta corrupción y coimas a los presidentes del Congreso con dineros de los carrotanques destinados para La Guajira.

En la misiva, Ortiz –señalada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de hacer las veces de mensajera para entregar un soborno–, dijo tener plena confianza en su inocencia, precisando que “el tiempo y la justicia” confirmarán su integridad.

“Mi renuncia tiene como propósito evitar cualquier interferencia en los procesos y el desarrollo adecuado de las acciones del Gobierno, especialmente ante el espectáculo mediático que se ha generado para desprestigiarme”, declaró la funcionaria, quien ratificó su lealtad y compromiso “con la construcción de una Colombia mejor”.

En esa línea, expresó al Jefe de Estado su “más profundo agradecimiento por la oportunidad invaluable” de integrar el Gobierno durante casi un año.

“Esta experiencia ha sido un periodo de constante aprendizaje y crecimiento, en el que he podido colaborar con nobles ideales a favor de Colombia, que buscan transformar nuestros territorios, invertir esfuerzos y brindar bienestar a las comunidades históricamente marginadas, olvidadas y excluidas”, manifestó Ortiz.

En una declaración en búsqueda de beneficios judiciales, Pinilla reveló que –con los dineros que arañaron de las presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira–, funcionarios del Gobierno pagaron sobornos del más alto nivel para garantizar el tránsito de las reformas sociales de Petro en el Congreso.

Los señalados son el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (liberal, con tendencia petrista), quienes ya son investigados por la Corte Suprema de Justicia. Según Pinilla, su entonces jefe, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, le encomendó directamente entregarle $3.000 millones a Name y otros $1.000 millones a Calle entre octubre y septiembre de 2023.

En ese sentido, señaló con nombre propio a la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, de hacer las veces de intermediaria para entregarle a Name los $3.000 millones. “Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”, recalcó.

Se conocieron pantallazos de los chats que el exdirector de la entidad Olmedo López entregará a la Fiscalía General de la Nación y en los que aparecen conversaciones suyas con la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien es señalada de haber sido la intermediaria para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno Petro.

Uno de los chats tiene fecha del 25 de septiembre de 2023, en el que Ortiz concreta un encuentro con López, para presuntamente, organizar la entrega del dinero. “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la suit del Tequendama”, le dice ella a las 7:16 a.m. tras hacerle tres llamadas que él no contestó entre las 7:09 a.m. y las 7:13 a.m.

Después, a las 7:56 a.m., Olmedo responde: “Pésima movilidad por la 26. Aquí voy”. Y hay otra llamada perdida más de Ortiz a las 8:21 a.m.

Posteriormente, se ve otra conversación, entre las 11:49 a.m. y las 2:56 p.m., en la que Ortiz le pregunta a López por la hora de otro encuentro. “¿A qué hora pasas?”, le pregunta ella, mientras que él le responde que está en una reunión y le envía una foto de la misma.

Luego le dice a la consejera que “todo está listo para el tinto” y ella le dice que se vean en la habitación 2312 del hotel Tequendama, donde se habría concretado el acuerdo para la entrega del dinero, según afirmaron fuentes de primer nivel a este diario. Eso será lo que diga Olmedo López a las autoridades.

