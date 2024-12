¿Por qué la Navidad no une a todas las religiones? La fascinante historia de la tradición más icónica del año

La Navidad, festividad cristiana relacionada con el nacimiento de Jesucristo, se celebra el 25 de diciembre según el calendario gregoriano. Pero a pesar de su origen religioso, esta fiesta es comúnmente celebrada incluso por los ateos como una fecha dedicada a reunirse con los más allegados.

Los evangelios de Mateo y Lucas consideran que Jesús de Nazareth nació en un pesebre de Belén, aldea de Oriente Próximo, y que su llegada fue anunciada por un ángel. No obstante, estos no especifican el día exacto del nacimiento, una cuestión que se resolvería más tarde.

En La Opinión consultamos a diferentes comunidades cristianas para conocer sus pensamientos acerca de la Natividad.

Proceso de evangelización

Luego de conocer la opinión de tres doctrinas distintas del cristianismo se conoció que todas ellas coinciden en el origen, aunque cada una tiene su propia interpretación al respecto.

La Navidad proviene de una festividad romana conocida como las Saturnales, dedicada a Saturno, conocido como el dios de la fertilidad, de las cosechas e incluso se consideraba como la deidad de la vida.

Esta fiesta se celebraba entre el 17 y el 25 de diciembre, que correspondía al nacimiento del Sol Invictus. En el siglo IV de la era cristiana, por disposición del papa Julio I, entre los años 320 y 353 la Navidad nació coincidentemente en la fecha de las Saturnales romanas, dando paso al 25 de diciembre como el día del advenimiento de Jesús.

Precisamente, en la actualidad la temporada navideña en el Vaticano comienza el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y se extiende hasta el 6 de enero. Durante este tiempo, la Plaza de San Pedro se convierte en un espectáculo de colores y luces.

Los mercados iluminados, los árboles de Navidad, los villancicos y la decoración festiva crean un ambiente mágico que invita a los visitantes a sumergirse en la celebración navideña.

Diego Eduardo Fonseca Pineda, sacerdote y director de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta, ante diferentes opiniones de que Jesús no habría nacido en esta fecha, expresa que todo surge dentro del proceso de evangelización de los pueblos paganos.

“Se encontraron con una fiesta llamada del sol naciente, de hecho, en el Evangelio de San Lucas, hay un cántico de Zacarías donde precisamente habla del sol que nace de lo alto, entonces, relacionaron esa fiesta y según la fecha más o menos de la tradición, coincidía, entonces decidieron ponerla en esa misma fecha para evangelizar a esos pueblos paganos y convertirlos a la fe, es decir, que tiene una relación directa con esa historia de pueblos paganos”, precisa.

Además, explica que en el año litúrgico, que es como la Iglesia católica distribuye las celebraciones, hay unos misterios fundamentales que se celebran entorno a Jesucristo, uno de ellos es la pasión, muerte y resurrección que se celebra en Semana Santa y es tan importante ese misterio para esta comunidad que lo preparan 40 días antes, esto se conoce como tiempo de Cuaresma.

De esta manera, argumenta que “la Navidad es otro misterio importante porque es la encarnación del hijo de Dios y representa que Dios mismo en su hijo sale de la Trinidad y luego se encarna en la humanidad con el fin de salvarla del pecado, razón por la cual ese misterio de la Encarnación es importantísimo celebrarlo”.

Origen pagano

Sin embargo, José Alexander Contreras pastor del Centro Cristiano Lomitas, indica que aunque pueda parecer una buena intención reemplazar esta celebración, sigue teniendo el mismo significado y origen pagano.

Afirma que en las saturnales se prendían velitas, se daban regalos, se cortaban y ponían los árboles a las entradas de las casas para decorarlos, los amos cambiaban los roles con los esclavos, los esclavos vestían como amos y los amos como esclavos, “todo eso para la iglesia ganarse a los romanos paganos”.

“Es decir, volvieron una fiesta pagana en una fiesta cristiana, y todas esas costumbres cada vez se han ido arraigando en el mundo”, asegura. Contreras afirma que “nada de eso es bíblico, nada de eso nos mandó Dios a celebrarlo, eso no es lo que enseña el Señor”.

Por lo tanto, el verdadero significado de la Navidad es que Jesús nació, y que él no está en un pesebre; que él vive y reina en los corazones de aquellas personas que han recibido a Jesús como su Salvador”, señala Contreras.

Visión de los pentecostés

Israel Misse, pastor de la Iglesia Bajo la Unción del Espíritu Santo, perteneciente a la doctrina pentecostés, manifiesta que “Jesucristo nunca nos mandó a que celebremos su nacimiento”.

Advierte que no hay ni un solo registro en las Escrituras ni en textos antiguos “donde nos mande a celebrar su nacimiento. Esa es una razón por la que yo no tengo respuesta ni ningún teólogo va a tener respuesta de eso, puesto que la Biblia establece que es mejor tener siempre presente el día de la muerte de Jesús, que el día de su nacimiento, y Jesucristo nos manda es a recordar su muerte, no su nacimiento”, insiste.

Ocultismo y simbología

Además, Israel Misse argumenta que la Biblia brinda fechas específicas, que incluso por el clim, las estaciones se da a entender que Jesús no nace el 24 ni el 25 de diciembre.

“Por lo tanto, lo que se celebra en esa fecha es transcultural, es paganismo, porque es un dios ajeno al Dios bíblico. Por esa razón, los cristianos pentecostales no celebramos la Navidad”, recuerda.

De esta manera, habla también de la existencia de ocultismo y simbología detrás de la comercialización de la Navidad que vemos hoy en día. “La implementación de estos elementos como decoración, el bastoncito significa la parte genital del hombre. Las bolitas significan la parte interna de la mujer, refiriéndose a los ovarios que, al fusionarlos hay un nacimiento”.

Añade que “el arbolito tiene una tradición mitológica que lo convierte en el árbol de la fertilidad, todo esto tiene un significado espiritual también y es lo que la gente desconoce”.

Los testigos de Jehová

¿Y por qué no celebran la Navidad? : los testigos de Jehová dicen que no lo hacen por varias razones:

- Jesús mandó que se recordara su muerte, no su nacimiento (Lucas 22:19, 20).

- Ni los apóstoles de Jesús ni los primeros cristianos celebraban la Navidad. Según el Diccionario del cristianismo, esta fiesta fue “instituida en Roma hacia 330” de nuestra era, más de dos siglos después de la muerte del último de los apóstoles.

-No hay prueba de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre; de hecho, la Biblia no revela la fecha de su nacimiento.

- Entendemos que Dios no aprueba la Navidad, pues tiene su origen en costumbres y ritos paganos (2 Corintios 6:17).

