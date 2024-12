¿Arte o apología a la sexualización?: el debate sobre la música que generó +57 en un país herido

En uno de sus videos de la red social Instagram, Urbina argumenta que hay canciones machistas en todos los géneros musicales y si se tuviera que dejar de escuchar alguno por ser machista, se tendría que hacer con la música en su totalidad.

“Incluso con la música clásica que no tiene letra, allí también hay compositores que han sido denunciados por sus violencias, entonces no podríamos volver a escuchar música, lo que esto demuestra es que el problema no es el reguetón, son los prejuicios que tenemos como sociedad que hemos normalizado a tal punto que se permean tan fácilmente en las canciones o en la cultura popular en general”, agrega.

Para ella, algunas de las criticas también terminan siendo clasistas, porque solo se quedan en juzgar el género musical por ser ‘guiso’ o ‘ñero’, pero no cuestionan a profundidad los prejuicios.

Siga leyendo: En el Congreso proponen que cantantes de +57 se capaciten en prevención de violencias y ya se recogen firmas

Pero hay más

Y es que +57 no es la única canción que hace apologías a la sexualización de niñas y mujeres.

En géneros musicales como el merengue también se encuentran canciones cuestionables, tales como Demasiado Niña, de Eddy Herrera, que en su letra dice: “Y es que eres demasiado niña bebé, para empezar a amar, y apenas tienes 13 años, y no sabes besar”. O una reconocida para estas épocas decembrinas, Colegiala de Rodolfo Acardi, que en su letra habla de una estudiante de colegio: “Hoy te he visto, con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor”.

Y es que en el vallenato también se cantan las historias de amor con estudiantes de colegio. Es el caso específico de Las Vainas de Diomedes Díaz, que dice: “Ay, porque José me conoce, él es lo mismo que Cheman, que también le gustan las hembras de 20, 15 y 14”. O en Colegiala de Silvestre Dangond: “Sé que eres la niña para enamorarme, yo sé bien de que tus padres a mí no me quieren porque soy cantante. Te ves linda en uniforme y esa cabellera a mí me está matando, siempre que paso en el carro te veo en la ventana, te estáis asomando”.

Lo que, sí se puede afirmar, es que en definitiva el mundo está cambiando y la gente está empezando a cuestionar a los artistas con gran influencia local y global para que en sus composiciones, sin que se interprete a censura, haya un componente social para que sus letras no terminen denigrando o afectando la integridad de las niñas y mujeres.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion