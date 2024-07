Padrastro obligó a niña a culpar a sus compañeros del colegio sobre un abuso del que fue víctima

El padrastro de una niña de 12 años, al parecer, fue el que la abusó sexualmente y quien la obligó a decir ante las autoridades que fueron los compañeros del colegio quienes la accedieron carnalmente.

Un mensaje de WhatsApp eliminado en el celular del padrastro reveló su responsabilidad en el abuso contra la menor. Encontraron también que él mismo ideó la mentira de culpar a los compañeros para que no lo descubrieran. Todo lo hizo a través de engaños y manipulaciones a la niña.

Los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2023, en la localidad Los Mártires, Bogotá, cuando la menor les dijo a sus padres, mientras estaba en el cuarto mes de embarazo, que tres compañeros del grado séptimo la violaron.

Los padres de la niña, quienes tienen una discapacidad auditiva, quedaron asombrados por las declaraciones de ella y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio y me cuentan la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé aterrada y dije ¿qué está pasando, por qué no me había dicho antes?”, afirmó la madre de la menor a Noticias Caracol.

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación y descubrieron un año después que en realidad fue el padrastro quien la habría vulnerado.

Según los médicos, interrumpieron el embarazo de la niña, pues era de alto riesgo por varias razones, entre esas, su edad. El sospechoso fue capturado y ya está rindiendo cuentas por el delito de acceso carnal con menor de 14 años.

