Niña en condición de discapacidad fue víctima de brutal agresión por parte de trabajadora de la salud en Santander

“Mi hija tiene síndrome de Rett, epilepsia, discapacidad cognitiva severa, apnea de sueño y es una niña completamente indefensa, no se puede comunicar. Desde hace algunos meses ella estaba viniendo a la casa”, dio a conocer Sandra Patricia Carrillo Jaimes, madre de la afectada, al diario Vanguardia.

La mujer asegura que venía encontrando ciertas lesiones en el cuerpo de su hija que la hacían sospechar. Todo lo confirmó el pasado miércoles, 26 de junio, tras ver las cámaras de seguridad.

“Me dio por entrar a la cámara, revisar y encuentro a esta persona dándole con una silla a mi hija, le da bofetadas y le pega en la carita. Hace una semana la había encontrado los labios reventados y arañazos”, añadió Carrillo Jaimes.

Al observar los videos, la progenitora confrontó a la mujer y también puso en conocimiento el maltrato a la IPS a la cual la agresora se encuentra vinculada.

“Ella dice que fue sin culpa, como si nada hubiera pasado. Yo quiero que me ayuden porque tengo entendido ella se va a ir del país para no responder. Esto no puede quedar así, debe haber justicia”, clamó la madre.

La situación ya fue puesta en conocimiento de la Policía, que realizó un acompañamiento a la víctima y sus familiares a través de la Patrulla Púrpura.

