Falleció Juan Carlos 'El Nene' Díaz, extécnico del Cúcuta Deportivo

El exvolante argentino Juan Carlos 'El Nene' Díaz, falleció este sábado en Argentina debido a complicaciones cardíacas. Díaz tenía 66 años y la semana pasada fue internado de urgencia en una clínica bonaerense y se encontraba en cuidados intensivos.



'El Nene' cómo se le conoció fue un eximio jugador, y gran persona.

Llegó a Colombia en 1981 y jugó en varios equipos entre ellos Bucaramanga, Millonarios con el que fue campeón, Independiente Medellín, Once Caldas y en particular con el Cúcuta Deportivo en 1990 y después sería técnico del once Motilón en las temporadas 2010-2011, y 2012.

También jugó para el Deportivo Táchira con el que terminó su carrera deportiva.

En Cúcuta fue un hombre muy querido por la afición y la gente en general, paz en su tumba.

