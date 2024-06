Nataly Morales revela detalles de la infidelidad de Westcol a Aida Victoria

Las declaraciones de Nataly Morales

La pregunta que está generando mucho interés es quién es Nataly Morales, la mujer vinculada a la ruptura sentimental de los creadores de contenido y que algunos internautas consideran “el motivo” del escándalo.

Se sabe que esta joven paisa es emprendedora y propietaria de un centro de belleza en Medellín, donde es reconocida por su experiencia en el ámbito de la estética.

“Él fue muy caballeroso, no quiero que piensen que yo estoy haciendo esto por fama. En un momento de tragos, él y yo nos besamos. Si yo hubiera querido fama, hace un mes lo hubiera hecho. No importa en este momento arruinar la vida de nadie porque la que está quedando mal soy yo (…) Yo estoy soltera, no tengo pareja, no tengo que rendirle cuentas a nadie, el que está irrespetando a su novia es él. Si él ve mi mensaje, ¿por qué me hace pasar al palco? ¿Por qué al siguiente día me habla”, confesó la mujer.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion