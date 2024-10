Juan Manuel Santos es el nuevo presidente del grupo The Elders

El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, fue designado como nuevo presidente de The Elders, la organización internacional fundada por Nelson Mandela en 2007 para la promoción de la paz y los derechos humanos en todo el mundo.

Santos reemplaza en el cargo a Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien lideró el grupo desde 2018 y continuará desempeñando un rol activo como miembro de la organización.

Santos se unió a The Elders en enero de 2019 y, según el sitio web de la organización, ha desempeñado un papel destacado en su labor de resolución y prevención de conflictos, así como en temas de crisis climática y ambiental.

Además, ha representado a The Elders en el Consejo de Seguridad de la ONU y en eventos internacionales como la Conferencia de Seguridad de Múnich y la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

En sus primeras declaraciones como presidente de The Elders, Santos expresó su gratitud y recordó la inspiración que le brindó Nelson Mandela hace casi tres décadas.

“Es un gran privilegio y un gran honor ser Presidente de The Elders. Hace casi treinta años conocí a Nelson Mandela en Johannesburgo y mantuvimos una larga conversación sobre la importancia de la paz para nuestros dos países. Recuerdo muy bien que concluyó nuestra charla diciendo ‘sin paz, Colombia nunca despegará’. Sus palabras me inspiraron para empezar a crear las condiciones necesarias para buscar la paz en mi país, y aún hoy me inspiran en mi trabajo para poner fin a los conflictos en todo el mundo”, resaltó.

Por su parte, Robinson destacó los logros del grupo durante su mandato y la importancia de una transición en el liderazgo en este momento de desafíos globales.“Ser Presidente de The Elders ha sido un honor, un reto y una misión moral. Estoy orgullosa de todo lo que mis compañeros Elders y yo hemos conseguido, y ahora siento que ha llegado el momento de ceder las riendas a Juan Manuel. Parte del liderazgo consiste en saber cuándo retirarse y dejar espacio a los demás”, afirmó la exmandataria.

Santos, quien fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018 y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos en el acuerdo de paz con las Farc advirtió que asumirá el cargo con el propósito de fortalecer el rol de The Elders en la promoción de la paz y la atención a desafíos globales como la crisis climática, continuando el legado de Mandela y la labor de Robinson.

