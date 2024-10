Germán Vargas Lleras nuevamente es centro de una polémica por manotearle a jefe de prensa

Una vez más el exvicepresidente y jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, volvió a estar en el ojo del huracán, esta vez por una nueva polémica, que tuvo lugar en Huila donde estuvo haciendo correrías en medio de lo que muchos afirman sería su precandidatura presidencial.

La Silla Vacía publicó el video en el cual se le ve al jefe opositor al Gobierno Nacional conversando con una mujer en Neiva. En esta oportunidad, el encuentro se dio con una de las beneficiarias de las casas que entregó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Germán Vargas Lleras tuvo una reacción que ha generado polémica en las redes sociales. En las imágenes grabadas con los equipos de prensa de Cambio Radical, partido que él lidera y con el cual está impulsando candidatos al Senado, se le ve al exvicepresidente manotear cuando intentan colocarle el micrófono.

“¿Qué es lo que me toca? No vas a sacar eso, ¿no?”, le dijo Vargas Lleras a Yadira Buitrago, quien la jefe de prensa del Partido Cambio Radical. Según explicó a La Silla Vacía el exvicepresidente, esto habría sido cuando le intentaban colocar el micrófono, pero consideró que no se trataba de un hecho grosero.

“Yo no manoteé a nadie. Yo hablo con mucha vehemencia y siempre con las manos, y siempre en un tono enérgico que parece que estuviera exaltado. Pero en esa charla hoy con esa señora yo no creo haber estado exaltado”, le dijo a ese medio de comunicación.

