Invima reconoció que medicamentos para enfermedades raras no se traen por costosos

En Colombia, hay cerca de 94.586 personas con enfermedades raras o huérfanas que, además de enfrentar a diario la tenacidad de una condición compartida por pocos, lidian con la falta de alternativas para apaciguar las embestidas de su organismo debido a sus particularidades biológicas.

Este pequeño grupo de colombianos vive en carne propia la crisis por la falta de medicamentos que, al igual que sus enfermedades, también son “raros” y, por ello, tienen un costo demasiado alto. Ese fue el argumento que entregó, en una criticada declaración, el director del Invima, Francisco Rossi, cuando le preguntaron por la demora en aprobar este tipo de medicamentos.

“La categoría de enfermedades raras tiene una lógica que, por supuesto, cuenta con una base científica, una base genética, una base fisiológica, etcétera, pero que también tiene unas particularidades de marketing que las hacen el tipo de medicamentos para pequeños grupos de población y que, en general, son de altísimo costo”, dijo el director.

Entre risas, añadió: “Eso nos lleva a un comentario que no iba a guardar de ninguna manera. Iba a encontrar la manera de hacerlo (...) cada vez que somos invitados a eventos académicos me preguntan por qué el Invima se demora tanto en aprobar medicamentos nuevos, en aprobar innovaciones, y siempre la respuesta es muy compleja. Pero siempre empezamos diciendo, y no pierdo la oportunidad de repetirlo: porque son muy caros”, aseguró.