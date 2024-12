El que las hace se las imagina: Sarabia responde a Sandra Ortiz por la Ungrd

En medio de las diligencias judiciales por el escándalo de corrupción en la Ungrd y las acusaciones hechas por parte de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, la directora del Dapre, Laura Sarabia respondió a señalamientos por su posible responsabilidad en medio de este entramado criminal.

“Es una historia fantasiosa, no tiene pruebas, es lo único que puedo manifestar. El que las hace se las imagina y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria”, respondió Sarabia

En su mensaje, la mano derecha del presidente señaló que ha cumplido con todos los requerimientos judiciales que le han hecho las autoridades para entregar información. Incluso, agregó que sus primeras funciones tras su ingreso como directora del Dapre fue sacar al director de la Ungrd.

“Mi ingreso al Dapre fue el 28 de febrero de 2024, y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al director de la Ungrd e indicarle que debía suspender toda la contratación, mensajes que constan en chat en el mes de febrero”, señaló.

Lea aquí: ¡El colmo! En zona rural de Cúcuta se robaron camión con cerveza para las fiestas decembrinas

En la diligencia judicial llevada a cabo este miércoles y que terminó con el envío a la cárcel de la exconcejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, mencionó a Laura Sarabia en el escándalo de corrupción de los carrotanques de la Ungrd.

“Después de la denuncia de los 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Es una gran mentira, eso fue una cortina de humo que ellos armaron”, dijo Ortiz.

La exconsejera también aseguró que es víctima de un complot armado por una funcionaria muy cercana al presidente Petro y con mucho poder dentro del Gobierno.

“Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo el interior de Presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad porque ella me armó ese complot”, añadió Ortiz

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion