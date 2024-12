El presidente lo decidirá muy pronto: canciller Murillo sobre su salida del gobierno

El canciller Luis Gilberto Murillo se refirió este miércoles a la instrucción dada por el presidente Petro de vender residencias diplomáticas que Colombia tiene en todo el mundo.

Aseguró que el presidente “siempre ha dicho que son unos palacios que se debe abrir a la gente”, agregando que en varias de estas residencias se podrían generar recursos adicionales en favor del país.

“La mayoría de los embajadores han abierto sus residencias a la gente para que allí trabaje, haga sus reuniones, también los consulados, embajadas y hay algunas que pueden generar recursos adicionales”, dijo Murillo.

Además, agregó que se está estudiando lo planteado por el presidente, dejando el claro que se cumplirá esta instrucción.

¿Posible salida del gobierno?

En medio de rumores de un posible remezón en el gabinete Petro de cara al periodo de elecciones presidenciales, el canciller Murillo se refirió a su posible salida del gobierno.

Señaló que “es una decisión que el presidente va a tomar muy pronto”, afirmando que el compromiso con su familia era estar solo dos años y que “diciembre es una época de reflexión para mirar nuevos capítulos”.

Posesión de Maduro

Entre otros temas, el canciller también se refirió a la invitación de Venezuela de asistir a la posesión de Nicolás Maduro, señalando que no lo han invitado a él.

“Es una decisión del presidente, a mí no me han invitado a ninguna posesión estos días, no tenemos ninguna pendiente”, manifestó el canciller.

Agregó que es decisión total del presidente y será el quién se pronuncie en su fuero como jefe de estado.

