Por decirle “marica” a Jaime Salamanca, quitan la palabra a Katherine Miranda

Con mucha pelea, sin claro avance en la votación, se desarrolla el segundo de los tres días de las sesiones extras de la Cámara de Representantes, en donde se discute el proyecto de ley de la reforma a la salud, la cual en este momento se ve distante que la puedan votar en todo su articulado.

Este miércoles se dio un fuerte impasse entre el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca y la representante Katherine Miranda, cuando se discutía las proposiciones de modificaciones a algunos de los primeros artículos.

Ante la solicitud de algunos congresistas de leer todas las proposiciones y no sólo lo específico como lo solicitó Salamanca, la congresistas Miranda no compartió ese proceder y le gritó desde su curul “marica” al presidente.

Lea aquí: Resumen 2024: Los hechos que marcaron a Norte de Santander

Frente a esa situación Salamanca sostuvo que: “¿Por qué me dice groserías? Se retira del recinto. Usted no me puede venir aquí a decirme marica en la sesión, respeto. Hágame el favor. Le voy a aplicar el artículo, pero usted no me puede venir a decir marica en una sesión, respeto doctora Miranda. Se retira de la sesión por falta de respeto a la mesa directiva aplicando el artículo 73 que señala que se retira de la sesión, se le quita el uso de la palabra y se le suspende su derecho a intervenir durante el resto del debate”.

Este es no es el primer enfrentamiento que se da entre los dos congresistas de la Alianza Verde, uno de los más fuertes fue en julio pasado cuando los dos compitieron por la presidencia de la corporación y Salamanca le ganó la mano a Miranda al conseguir el apoyo de la bancada de gobierno, comenzando por el petrismo.

Tras lo sucedido en la plenaria a Miranda le empezaron a defender colegas como Cathy Juvinao y Cristian Avendaño, quienes cuestionaron la forma en que se está llevando la discusión al no permitir la discusión, de la misma forma le criticaron porque no dejó apelar su decisión.

Salamanca se mantuvo en su sanción a Miranda y sostuvo que por el contrario él ha dado todas las garantías a las bancadas para que puedan intervenir. En la sesión de este miércoles se han negado solicitudes de la oposición de aplazar la sesión, crear una subcomisión para estudiar las más de 600 proposiciones, varias solicitudes de revisión del quorum y hasta negar la posibilidad de seguir en sesión permanente.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion