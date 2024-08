Álvaro Uribe llamado a reconocer presiones por falsos positivos

Durante el segundo día de audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Neiva, Huila, sobre los crímenes de “falsos positivos” perpetrados por agentes del Estado, el teniente Felipe Andrés Ramírez, excomandante de las Fuerzas Especiales de Neiva, hizo un llamado contundente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al general retirado William Pérez Laiseca, instándolos a reconocer las presiones que, según él, llevaron a la ejecución de estos crímenes atroces.

Ramírez acusó a Pérez Laiseca de imponer exigencias de resultados mortales a sus subalternos, lo que, según el testimonio, condujo a un ambiente en el que los militares se vieron forzados a presentar "bajas" a cualquier costo, incluyendo la ejecución de civiles inocentes.



Asimismo, destacó que el general Pérez Laiseca frecuentemente presionaba a sus subordinados para que produjeran resultados en términos de bajas, sin considerar otras formas de éxito operativo como capturas o incautaciones.



Según Ramírez, este enfoque intransigente llevó a un trato humillante hacia los soldados que no cumplían con las expectativas, con amenazas de afectar sus carreras y el sustento de sus familias si no lograban presentar muertes.



"Nos trató de forma humillante y nos amenazó con destruir nuestras carreras si no logramos resultados", dijo Ramírez, añadiendo que los militares estaban sometidos a presiones constantes para cumplir con los estándares de la Seguridad Democrática, bajo la amenaza de ser removidos del Ejército si no lograban entregar las cifras requeridas.

Las víctimas de los falsos positivos, incluyendo al sobreviviente Aladino Ríos, solicitaron durante la audiencia que se avance en las investigaciones y se incluya al expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como a los exministros de Defensa Camilo Ospina y Juan Manuel Santos.



Ríos pidió que se aporte un mayor nivel de verdad en el caso y que se investigue a fondo la responsabilidad de estos altos funcionarios en los crímenes denunciados.



La audiencia de la JEP sigue desarrollándose en Neiva, buscando esclarecer la verdad detrás de estos graves crímenes y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

