Gobierno quitaría impuestos al turismo y a las energías limpias con reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro aseguró este viernes que el Gobierno Nacional buscaría quitarle impuestos al turismo y a las energías limpias a través de la ley de financiamiento que se presentaría en las próximas semanas.

"Esa ley de financiamiento, entonces, ¿puede quitarle impuestos al turismo? Sí. ¿Puede quitarle a las energías limpias? Sí. Solo en La Guajira hay un potencial de 60 gigas", dijo Petro en el cierre del foro de reactivación liderado por el Dapre este viernes.

Ahora bien, en las últimas semanas mucho se ha conversado en la opinión pública sobre cuáles serían las compensaciones de la renta, a quién se le gravarían más impuestos por estas exenciones. Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido cauteloso con este tema, el presidente fue más allá.

En la intervención, Petro dijo que se le volverán a subir los impuestos al sector mineroenergético, que ya había sido golpeado por la pasada reforma tributaria.

"Quitamos impuestos al turismo y energía limpia, sí; pero ¿y en dónde ponemos los impuestos? En primerísimo lugar en el petróleo y el carbón, que la Corte Constitucional no quiso porque nos quitó media reforma tributaria y por eso nos toca otra”, reafirmó el mandatario.

Previamente, el mandatario había expuesto que las inversiones forzosas y la ley de financiamiento deberían girar alrededor de la descarbonización de la economía.

En su charla, el presidente también abrió la puerta a que la renta corporativa pueda reducirse por debajo de 30%, el valor que ha expuesto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando habla sobre este postulado de la ley de financiamiento.

"Soy más radical que el ministro de Hacienda en ese aspecto (...) Le he llamado transformar la renta de impuesto corporativa en una banda, un mínimo y un máximo. Ese máximo es menos que la tasa de 35% de hoy; el ministro dice de 30%, yo probaría bajar un poco más", complementó Petro.

Para el presidente esta sería una medida de reactivación pero también "un pacto social porque si no hay impuestos, no hay gasto social y si la desigualdad social no disminuye no hay economía que se pueda sostener".

