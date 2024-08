Disidencias de las Farc niegan supuesto plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro

“Petro, deje de creer como un niño en cuentos de conspiraciones internacionales que solo buscan generar más rupturas en la ya maltratada paz total, cuentos de esos que buscan pescar en río revuelto, no sea que le pase lo del pastorcillo mentiroso, y que el día que la derecha paramilitar uribista en asocio con los gringos le haga un atentado de verdad, nos señalen a nosotros para desviar responsabilidades”.

Con este mensaje, el Estado Mayor Central de las Farc (EMC) le respondió este viernes al presidente Gustavo Petro, quien en un mensaje de la red social X había insinuado que su comandante, “Iván Mordisco”, al parecer estaba envuelto en un plan para asesinarlo.

“Le preguntaría a alias ‘Ivan Mordisco’ si es cierto que se ha aliado con la autodenominada Nueva Junta del Narcotráfico con sede clandestina en Dubai, desde donde delinquen, para matarme con francotiradores pagos”, escribió más temprano el mandatario.

El cuestionamiento surgió a raíz de un reportaje publicado en Univisión, en el que el abogado Alexei Schacht expresó que un cliente suyo le advirtió del plan para matar a Petro durante el pasado desfile del 20 de julio en Bogotá, por lo que él informó a los gobiernos de Colombia y EE. UU.

En su comunicado, también distribuido en la red X, los disidentes de las Farc argumentaron que no están detrás de ningún complot, entre otras cosas porque el abogado Schacht “representa al narcotraficante Otoniel” y ambos “pertenecen al sector antagónico en términos político y militar de las Farc Ep, paramilitares de extrema derecha con los cuales nunca hemos tenido cercanía salvo como enemigos en el campo de batalla”.

Los delincuentes señalaron que, de haber un complot, estaría orquestado por el gobierno de EE.UU.

“Petro, el único que ha amenazado con matar a alguien es usted, con un plan para asesinar o capturar al camarada Iván Losada (’Iván Mordisco’), plan que terminaba el 20 de julio y que ampliaron 45 días más, seguramente por orden de los gringos”, aseveraron.

Al final el pronunciamiento, recalcaron: “Recuerde que los gringos son expertos en operaciones de falsa bandera. No se deje entrampar, y ande con los ojos en la espalda, no por nosotros, a usted le toca es cuidarse de los que se hacen llamar sus amigos. ¿O con lo de Benedetti no ha aprendido?”.

