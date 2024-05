Supersalud ordenó a la Fiduprevisora y el Fomag resolver quejas de más de 2.100 maestros por nuevo modelo de salud

La Superintendencia de Salud decidió una medida cautelar en contra de la Fiduprevisora y el Fondo del Magisterio luego de recibir más de 2.100 reclamaciones de maestros que no han logrado acceder especialmente a medicamentos y servicios por parte de sus prestadores. La medida establece un plazo de 72 horas para que la atención a estas personas sea prestada correctamente, aunque eso sería muy difícil entendiendo que las dificultades del nuevo modelo pasan por una transición en los contratos de los prestadores anteriores.

El sistema llegó a un caos en las últimas semanas cuando hasta la sede de la Fiduprevisora en la calle 72 en Bogotá y en varias otras regiones llegaron grupos de maestros a protestar porque llevaban días pidiendo sus medicamentos y las autorizaciones para los servicios. Paradójicamente Fecode es el sindicato que se ha mostrado más vehemente en el apoyo a la agenda del presidente Gustavo Petro, pero el que está sufriendo las primeras consecuencias de un modelo que, de acuerdo con los audios conocidos este martes, fue puesto en marcha con improvisación.

Los audios son de una reunión una vez estalló la crisis entre el actual presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En este encuentro Jaramillo le pide explicaciones a Marín sobre la ausencia de contratos con Instituciones Prestadoras de Salud, es decir clínicas y hospitales, a lo que el director de la entidad responde que se detuvieron por orden del presidente Gustavo Petro.

Lea: Esta era la enfermedad que padecía Omar Geles y que complicó su salud

El comunicado de la Supersalud señala que estas 2.100 quejas deben atenderse y resolverse con urgencia con el riesgo de sanciones económicas por incumplimiento en los servicios.

El presidente decidió iniciar la implementación de este modelo luego de que el Congreso no no aprobó la reforma a la salud que se cayó en el tercer debate del Senado. La crisis ha llegado hasta la publicación de videos en los que maestras se acercan hasta las sedes de los predadores gritando y pidiendo auxilio porque sus familiares no están recibiendo atención urgente.

Este lunes 20 de mayo hubo un debate de control político en el Congreso en donde tanto Jaramillo como Marín se excusaron y aceptaron que el modelo no está funcionando y no es lo que el presidente y el Gobierno tenían planteado. El problema tiene que ver directamente con que se le cancelaron contratos a prestadores anteriores que no continuaron entregando los servicios y los medicamentos y sin nuevos contratos los maestros no fueron atendidos por los hospitales en donde antes les garantizaban servicios. Hasta ahora no hay claridad sobre cómo se superará la crisis.