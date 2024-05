En Convención claman celeridad en las obras del muro de contención

Celeridad en los trabajos

El concejal, Javier García Pineda manifestó que en reiteradas ocasiones se ha citado a los representantes de la firma constructora a los debates, pero “brillan por su ausencia”.

El munícipe justificó la decisión del alcalde, señalando que los operarios tuvieron tiempo suficiente para terminar el muro. “Las vías urbanas no son aptas para soportar el tráfico pesado de los vehículos de doble tracción, las calles están deterioradas y nunca responden”, agregó.



Además, precisó que no han tenido en cuenta a los propietarios de volquetas de la región que son más pequeñas y que no causan el daño sobre la calzada. “Los contratistas ahora salen con el cuento que si no dejan ingresar los vehículos las obras quedan inconclusas. No entiendo por qué demoraron tanto si los plazos establecidos en el cronograma están cumplidos”, mencionó el concejal.



Señaló que la restricción no es un capricho del alcalde, ya que la firma ha incumplido con muchos compromisos, poniendo en riesgo la vida de varias familias.

Tenga en cuenta: Tres años después del colapso de ocho viviendas en Convención, damnificados siguen a la deriva

“Se tienen que reunir los actores con la administración municipal para concertar las decisiones trascendentales encaminadas al bienestar de la comunidad”, reiteró.