Tuviste relaciones sin protección y no quieres quedar en embarazo, ¿qué hacer en las primeras 24 horas?

Hoy en día es común ver cómo muchas personas buscan explorar nuevas maneras de potenciar su sexualidad y fortalecer la relación con su cuerpo, ¡y eso está muy bien! Sin embargo, sabemos que algunos han pasado por momentos difíciles o, como muchas personas le llaman, "un sustico" al explorar su sexualidad sin la protección y medidas adecuadas. Si estás pasando por una situación similar o conoces a alguien que tuvo relaciones sexuales sin protección Profamilia te explica qué puedes hacer.

La píldora del día después es una opción anticonceptiva de emergencia diseñada para prevenir el embarazo después de una relación sexual sin protección.

El Dr. Juan Carlos Vargas, Asesor científico de Profamilia y Ginecólogo de la Línea Caiclos, le explica todo lo que debe saber para usarla correctamente.

¿Qué es la Píldora del Día Después?

La píldora del día después, también conocida como anticoncepción de emergencia, es un medicamento que contiene una dosis alta de hormonas, y de corta duración, que ayudan a evitar el embarazo. No es un método anticonceptivo regular y debe usarse solo en casos de emergencia.

¿Cuándo debe usarla?

La píldora del día después se debe tomar lo antes posible después de una relación sexual sin protección o si falla tu método anticonceptivo habitual (como, la ruptura del condón). Es más efectiva si lo haces lo más pronto posible:

Dentro de las primeras 24 horas : hasta un 95% de efectividad, para reducir la posibilidad de embarazo.

: hasta un 95% de efectividad, para reducir la posibilidad de embarazo. Entre las 24 y 48 horas : alrededor de un 85% de efectividad.

: alrededor de un 85% de efectividad. Entre las 48 y 72 horas: hasta un 58% de efectividad.

¿Cómo Funciona?

La píldora del día después actúa de varias maneras para prevenir el embarazo:

Retrasa la ovulación: evita que los ovarios liberen un óvulo. Impide la fertilización: evita que los espermatozoides lleguen al óvulo.

¿Dónde y cómo conseguirla?

Se cree erróneamente que no es fácil de conseguirla; sin embargo, en Colombia es de venta libre y no requiere receta médica en farmacias.

De hecho, Profamilia cuenta con ONIVE una píldora de emergencia de su línea de anticoncepción Caiclos, que pueden conseguir directamente en las más de 50 clínicas a nivel nacional o en diferentes farmacias del país.

¿La píldora de emergencia es abortiva?

A diferencia de lo que muchos piensan, la píldora del día después no es abortiva. Si una persona ya está embarazada, la píldora no tendrá ningún efecto sobre el embarazo existente, ya que su función es únicamente preventiva. Es importante entender que este método está diseñado para situaciones de emergencia y no debe sustituir los métodos anticonceptivos regulares.

¿Qué efectos secundarios puede tener?

Al tomar la píldora del día después, es posible experimentar algunos efectos secundarios comunes. Estos pueden incluir náuseas, dolor de cabeza, fatiga y mareos. Además, es posible que se presenten cambios en el ciclo menstrual, como adelantos o retrasos en la menstruación. Aunque estos efectos pueden ser molestos, suelen ser temporales y desaparecen sin necesidad de tratamiento. Si los síntomas persisten o se agravan, se recomienda consultar a un profesional de la salud para recibir orientación adecuada.

¿Y qué pasa con las Infecciones de Transmisión Sexual -ITS?

Cuando tienes relaciones sexuales sin protección estás expuesta no solo a un embarazo no deseado, sino que también a una Infección de Transmisión Sexual. Por eso, es de vital importancia el uso del condón en cada relación sexual.

Sin embargo, para aquellas personas que han estado en una situación de riesgo, Profamilia ofrece la Profilaxis Post-Exposición (PEP) un tratamiento que puede evitar la infección de transmisión sexual si se inicia dentro de las 72 horas posteriores a la práctica sexual.

Las personas que necesiten información pueden comunicarse a su Línea Nacional 300 912 4560 o a su Whatsapp (Chat Emilia) 318 531 0121.

