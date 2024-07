1.7 millones de mujeres con endometriosis en Colombia pueden estar experimentando infertilidad

La fertilidad se puede ver afectada por múltiples causas, tanto femeninas, masculinas, como mixtas. La endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, representa un obstáculo en la concepción. Se estima que aproximadamente el 50% de las mujeres diagnosticadas con endometriosis enfrentan dificultades al momento de buscar un embarazo.

El doctor Santiago Machicado, especialista en ginecología y obstetricia, explica que la endometriosis es una enfermedad en la cual un tejido similar al endometrio —siendo este la capa interna del útero —crece fuera de este órgano, produciendo una reacción inflamatoria crónica, caracterizada por un dolor incapacitante. “Esta enfermedad puede impactar de manera importante múltiples aspectos de la vida de las mujeres que la padecen, incluyendo el desempeño laboral, la vida familiar y social, las relaciones sentimentales, la expresión sexual, las actividades de ocio y la propia relación de la mujer consigo misma. La infertilidad también puede ser una consecuencia importante de la endometriosis”, explica el doctor.

Se calcula que 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva sufre de endometriosis. Sin embargo, por la normalización del dolor menstrual, las cifras de diagnóstico aún son bajas. En Colombia, de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, 3.5 millones de mujeres padecen de endometriosis y cerca de un 16 % de mujeres con síntomas incapacitantes asociados a su menstruación, no han recibido aún un diagnóstico certero.

¿La endometriosis causa infertilidad?

Las posibilidades de embarazo en una mujer con endometriosis dependen de su edad y del grado de afectación. Esto puede deberse a múltiples factores, desde la disminución de la frecuencia en las relaciones sexuales por el dolor que pueden presentar las mujeres con endometriosis, hasta la alteración de la anatomía de los órganos reproductivos por la enfermedad, los cual puede afectar el trasporte de los óvulos y los espermatozoides, así como los procesos de fecundación e implantación.

“Es importante que las mujeres con endometriosis vayan a centros especializados en esta enfermedad. Si no se trata bien, la endometriosis puede causar más cicatrices internas y reducir de manera significativa la cantidad de óvulos disponibles. Cuando la endometriosis no afecta gravemente los órganos reproductivos, una cirugía realizada por expertos puede mejorar las posibilidades de quedar embarazada. Sin embargo, en casos más graves, puede ser necesario recurrir a técnicas como la Fecundación In Vitro para lograr el embarazo”, añade el doctor Machicado.

¿Cómo detectar la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad de carácter progresivo. Se estima que esta condición puede verse agravada hasta en 60% de las pacientes a lo largo de los 15 años siguientes al momento del diagnóstico. Es por ello que, de acuerdo con el Dr. Machicado, es importante diagnosticar la enfermedad de manera temprana y ofrecer un tratamiento especializado y de alta calidad.

"La Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad se une a la comunidad global para resaltar la importancia de la salud menstrual y la fertilidad. Reafirmamos nuestro compromiso de educar y apoyar a parejas con problemas de infertilidad mediante webinars, talleres, campañas en redes sociales, y grupos de apoyo emocional. También ofrecemos asesoría profesional a través de nuestra red de expertos, promovemos políticas públicas para mejorar la salud reproductiva y fomentamos la investigación en tratamientos de fertilidad," afirmó Luz Marina Araque, presidenta fundadora de ASOCOEN.

Entre los principales síntomas de la endometriosis, el más reportado es la dismenorrea (dolor durante la menstruación), que afecta al 62% de las pacientes. Otros síntomas incluyen dolor pélvico crónico, dolor profundo durante las relaciones sexuales, molestias intestinales cíclicas, dolor al orinar, fatiga, hinchazón o náuseas.

Con el fin de generar conciencia frente a los signos y síntomas de la endometriosis, Johnson & Johnson MedTech, pionera en el campo de dispositivos médicos, junto a ASOCOEN, una organización que trabaja en sensibilizar y visibilizar la enfermedad, promueve la campaña #NoEsNormal, que busca sensibilizar y educar a mujeres en edad reproductiva frente a los síntomas de la enfermedad, dado que una detección temprana mejorará su calidad de vida y pronóstico reproductivo.

