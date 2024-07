Crece la presión internacional para que el CNE de Venezuela publique actas de votación

Otra de las reacciones que se esperaba era la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que hasta ayer había guardado cautela a la hora de referirse al desenlace de los comicios presidenciales del vecino país.

Sin embargo, durante una entrevista con la cadena Globo, el mandatario coincidió en que se deben publicar de inmediato las actas de votación.

“Estoy convencido de que este es un proceso normal, tranquilo; lo que hace falta es que la gente que no está de acuerdo tenga derecho a expresarse, tenga derecho a demostrar que no está de acuerdo, y el gobierno tenga derecho a demostrar que (los resultados) son correctos”, señaló.

Para Lula, la forma de resolver la situación que se registra en estos momentos en Venezuela es divulgando las actas.

Esta posición fue ratificada también durante una conversación telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de los votos en los centros de votación”, detalló la Casa Blanca en un comunicado.

De manera mucho más discreta, diplomática, y evitando entrar en confrontaciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se mostró de acuerdo con que lo que falta es que se den a conocer los resultados que se anunciaron el lunes y que no sea solo la cifra general.

“Que se avance en el cómputo, es lo que estamos planteando, y no descalificar ni en un sentido ni en otro”, dijo.

Desde la Unión Europea, igualmente, le enviaron un contundente mensaje al Consejo Nacional Electoral venezolano y lo exhortaron a facilitar el acceso a las actas de todas las mesas electorales, pues aseguraron que hasta tanto no ocurra eso y no se verifique la información que se está entregando, no se reconocerán los resultados que le dan la victoria a Nicolás Maduro.

“Reitero que las autoridades de Venezuela deben garantizar la transparencia y la integridad del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales”, planteó Josep Borrell, alto representante de la UE para la Política Exterior.

Machado reta al CNE

En medio de una multitudinaria manifestación en Caracas, la líder opositora María Corina Machado, principal promotora de la candidatura de Edmundo González, reiteró que las actas originales ya las conocen y el mundo entero las ha visto.

“No crean que vienen a ajustar o cambiar actas. Desde aquí retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez por todas. ¿Cuál es el retraso? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué se tardan tanto? Si nosotros lo hicimos con la gente, por qué no las publican ellos”, reprochó Machado.

