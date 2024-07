Presidente de Asamblea Nacional de Venezuela pide prisión para María Corina Machado y Edmundo González

Uno de los políticos venezolanos más cercanos a Nicolás Maduro en Venezuela es Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional. Este martes, en medio de un discurso, dijo: “Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes.

Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”.

“Todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y el fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República”, agregó.

Rodríguez, además de ser presidente de la Asamblea Nacional, es la mano derecha política de Maduro. Se trata de un chavista de antaño que representa en su discurso una cara distinta a la del diputado Diosdado Cabello. Rodríguez es más estratega y Cabello más impulsivo.

El pronunciamiento se da horas después de que María Corina Machado y Edmundo González anunciaran que “el régimen durmió muy preocupado y nosotros no dormimos porque estábamos muy ocupados recolectando pruebas. (...) Quiero decirles que tenemos el 73.3% de las actas en este momento y con este resultado nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia”, dijo Machado que invitó a una manifestación pacífica este martes. Es decir, 3,5 millones de votos de ventaja contra el oficialismo.

Represión contra manifestantes



Desde este lunes, se ve cómo algunos manifestantes derriban una estatua de Hugo Chávez –quien murió en 2013– en el estado Falcón. La respuesta del régimen de Maduro ha sido la represión: los llamados “colectivos chavistas”, una especie de fuerzas criminales paraestatales, dispararon contra los jóvenes en barrios populares que gritaban “¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!”. Varios de los manifestantes dicen que no tienen nada más qué perder. A los cacerolazos desde la noche del domingo, se suman decenas de actos simbólicos en todo el mundo.

El balance del primer día de manifestaciones son al menos 11 muertos, 84 heridos (entre ellos tres menores) y decenas de detenidos de manera arbitraria. El reporte fue entregado por la Encuesta Nacional de Hospitales, una red que monitorea la situación hospitalaria en Venezuela desde 2014. De acuerdo con su información, la mayoría de los hechos se registraron en el estado Aragua y en el distrito capital de Caracas.

